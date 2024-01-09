市道低迷才是真正入貨的好時機？從過去一年的成交價，預測瓷器未來市場的價格！

最近一位行家給我看一間位於上環荷里活道的拍賣公司的拍賣目錄，我隨意翻了一、兩分鐘，發覺大部分拍品是海撈明代龍泉器，估價非常之低，只是數千港元一只，是名副其實的「老普」，竟然出現於拍賣會，令人不禁好奇拍賣公司如何回本、如何賺錢！

我再翻多幾頁，發覺海撈明代龍泉器只是陪跑，幾件新仿大價龍泉器才是戲肉！

兩年前我已經預測這一間拍賣公司一無貨源，二無大客，三無人材，最終搞不出甚麽名堂，不幸而言中！

拍賣公司不易做，東京中央扭盡六壬也翻不了身，何況是一班烏合之眾搞的拍賣公司？

幾個月前的香港蘇富比秋拍，不少高價拍品流拍，令到不少炒家、收藏家驚出一身冷汗。來到香港佳士得秋拍，不少萬人矚目的明星拍品只是以低價成交，令人感受到一陣寒意！

其中一件拍品「清乾隆御製琺瑯彩杏林春燕圖盌」，於2006年由張永珍以151,320,000港元投得。17年後的香港佳士得秋拍，此盌只是以198,220,000港元成交。賬面好像是賺了不少，但扣除買賣雙方的佣金，計算17年本身的升值、機會成本等等，賣家就算不蝕，也只是打和！

另一件拍品「清雍正青花釉裏紅雲海騰龍紋天球瓶」估價18,000,000 - 25,000,000港元，最終只是以56,035,000港元成交。

2019年北京保利春拍，一支出自「北美十面靈璧山居」舊藏的「雍正御製青花釉裏紅『雲海騰龍』天球瓶」從28,000,000人民幣起拍，最終以1.47億人民幣易手。保利的成交價，水份固然很高，不可以作準，但兩支所謂姊妹作天球瓶的成交價相差幾乎一億港元，是否正正反映出現今市道低迷？

最令人大跌眼鏡是天民樓舊藏「元青花纏枝牡丹雲肩紋帶蓋梅瓶」。拍賣之前，不少收藏家和古董商估計這一支珍稀的帶蓋梅瓶一定以過億港元成交，但出乎所有人的意料之外，它僅以67,775,000港元易手！

傳世的元青花梅瓶為數不多，散落在世界各地，包括中國大陸的博物館。但如拍品一樣狀態完美、带原裝蓋、青花發色亮麗的卻不多見，市場價值雖及不上「元青花鬼谷子下山圖罐」，但也應輕輕鬆鬆地超過一億港元成交。

盛世的古董，亂世的黄金！當世界各地烽烟四起、中國大陸和香港的整體經濟下滑、樓市和股市如一潭死水之際，拍賣市場受到衝擊是必然的！最近一位行家朋友戲稱明清官窯貨價大跌，是入貨的好時機，但要慎防愈買愈跌！

拍賣市場沒有莊家，只有零星的炒家和投資者，貨源因此不會歸邊。當大環境不好，炒家和投資者的荷包縮水，最早想到的便是將手中的古董放售套現，因此最近不少大收藏都陸續出貨，如玫茵堂、十面靈璧山居、天民樓等，將明清官窯的市場價格推低，令到小型炒家和投資者叫苦連天！

投資古董，只要眼光好，很多時都是稳賺不賠的。現在市道低迷，不少炒家和投資者急於將手中的古董脱手，對坐擁巨資的投資者來說，是真正的入貨好時機，但要給予藏品充裕的時間升值，等待三五七年其實不算長！