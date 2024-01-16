比張大千《仿王希孟〈千里江山圖〉》更值錢！徐揚《平定西域獻俘禮圖手卷》成交價超過4億人民幣，你相信嗎？

2023年的拍賣季節已經結束，一切已經麈埃落定，在毫無懸念之下張大千又成為拍場的天之驕子，他的三幅作品《花開十丈影參差》、《秋山夕照》和《紅拂女》分別以2.51億港元、1.99億港元和1.15億人民幣拍出。

張大千的三幅畫作以天價拍出，沒有人會驚訝，尤其是在2022年他的《仿王希孟〈千里江山圖〉》以3.7億港元拍出之後，他受到不少資深書畫收藏家追捧一事已是昭昭明甚。

令人驚訝的是，一向不被書畫收藏圈重視的清代宮廷畫師徐揚的畫作《平定西域獻俘禮圖手卷》竟然在北京保利以414,000,000人民幣拍出，迅速炸翻了書畫收藏圈！

徐揚是乾隆中期的宮廷畫家，清代胡敬著《國朝院畫錄》中載：徐揚，字雲亭，吳縣人，工山水人物。 乾隆中供職畫院，欽賜舉人，官內閣中書，《石渠》著錄三十有五，續編載有恭繪《南巡圖》十二卷。

徐揚屢試不第，終其一生只是一個欽賜舉人，但畫藝卻受到乾隆賞識，從他的畫作收錄於《石渠》三十有五，續編載有恭繪《南巡圖》十二卷一事便可見一斑。

徐揚的作品甚少出現於拍場，因此他的作品的市場價值沒有太多的往績可作參考。《平定西域獻俘禮圖手卷》的著錄多不勝數， 亦曾經於2009年以1.34億人民幣在中貿聖佳拍場易手，由劉益謙收入囊中。

中國大陸拍賣行的成交價我是永遠懷疑的！我認為一位宮廷畫師的作品，無論乾隆鈐了多少印章、為它作了多少首詩，也只是畫匠的作品，成交價不可能破了畫壇巨擘張大千作品的拍賣記錄！

很多古靈精怪拍品以天價拍出之後便消聲匿迹，永遠不重現人間，證明只是做給人看的，其中的内幕、有沒有人操控當然不為人知！

有人認為古代書畫拍賣資源趨向枯竭，尤其在去年的大環境之下，藏家惜售的心理嚴重。事實是來源清晰、傳承有序的古代書畫作品並不多，再加上市道不好、拍賣行業造假成風，令到資深收藏家卻步，從而使到市場蕭條！

《平定西域獻俘禮圖手卷》以414,000,000人民幣拍出，令到劉益謙食髓知味，將徐揚的《歸莊圖》送拍。

以陶淵明辭官歸故里為主要情節的《歸莊圖》有多幅傳世，其一是現藏於吉林省博物院的元代畫家何澄的《歸莊圖》。畫評指「此畫以山水為背景，人物穿插其間。在全景式構圖中，主題人物連續出現，逐段反映陶淵明辭官歸故里的主要情節，與傳稱為東晉顧愷之《洛神賦圖》同一手法。人物線描多用方折筆，山石樹木用枯筆焦墨，間以淡墨暈染，勁健中含秀潤，蒼率中蘊清逸。」

畫史對徐揚的介紹只是寥寥數語，指他擅長人物、山水、界畫，花鳥草蟲亦生動有致。這亦是大部分宮廷畫家擅長的技藝。

比徐揚更廣為人知的宮廷畫家郎世寧的傳世作品《純惠皇貴妃油畫像》亦只是以69,000,000人民幣於北京保利拍出，是郎世寧最值錢的作品，但與徐揚的《平定西域獻俘禮圖手卷》相比，價格相差一大截。

於華藝國際舉槌的《歸莊圖》最終以何價格成交，會不會拍出天價？想想也覺得有趣得很！