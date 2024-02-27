清三代琺瑯彩與後仿有何分別？如何眾裡尋它千百度，找到一件雍正本朝的真品？

德國的中型拍賣行納高Nagel Auktionen最近疑似放大漏，將於2024年 6月11日拍賣一隻「清雍正過牆枝紋琺瑯彩碟」。

有趣的地方是它的描述。納高稱此碟為“Feiner und seltener ‚Famille rose‘-Teller aus Eierschalen-Porzellan, Yongzheng-Siegelmarke, Republik-Periode oder früher” （精美稀有蛋殼瓷粉彩盤，民國時期或更早，雍正印章。）納高的專家認為此碟的釉是粉彩，不是琺瑯彩；是民國時期或更早的仿品，只是落了雍正款！

此碟一出，大大小小的專家和磚家全部傻了眼，不禁在腦海中不停地問自己：究竟此碟是雍正本朝的東西，還是後仿？

民國時期固然有很多仿清三代（康雍乾）的器物，尤其是青花、粉彩和琺瑯彩。近代仿清三代的器物更是多不勝數。如何眾裡尋它千百度，找到一件雍正本朝的真品，除了考眼力，還要考經驗！

清三代瓷胎畫琺瑯是珍稀之物，只要在拍場出現，必然引起大量關注。2018年香港蘇富比拍賣一隻「清康熙粉紅地琺瑯彩開光花卉碗」，最終以2.388億港元成交。康熙早期琺瑯彩碗外壁不施白釉，直接在白瓷胎上畫琺瑯，因此看起來比較粗糙。雍正的琺瑯彩器物在工藝方面更上一層樓，價值更高。

清三代琺瑯彩碟比琺瑯彩碗更加珍稀，工藝更加卓越。若納高的拍品是雍正本朝產物，成交價一至兩億港元只是意料中事！

清三代琺瑯彩與後仿有何分別？清三代琺瑯彩釉比較柔和，與後仿品的彩頭非常耀眼截然不同。第二是清三代琺瑯彩釉色調純正，没有任何雜質。第三是清三代琺瑯彩器的工藝卓越、畫工精細，尤其是栩栩如生的鳥兒，非後世仿品可及！

琺瑯彩器在清代、民初只在宮中收藏，世人難得一見。1925年故宮開放給普羅大眾參觀，景德鎮的匠人們才可以一窺琺瑯彩器的全貌，繼而不惜工本仿造。雖說匠人們在遠距離看過實物，但因不能上手細心觀察，細微之處還是模仿不足，露出破綻！

清三代的琺瑯彩料全是從德國、法國進口，低温烘燒出來的釉色幾乎與原材料的顏色毫無二致。民國時期的琺瑯彩料有些從德國進口，有些從宮中流出，有些是匠人們自己調配，但因其價格昂貴，當時燒造的仿品並不多，傳承到今天的就更加少。

無論是清代或民國的琺瑯彩器，見過的人並不多，遑論上手細心觀察，因此現代仿品得以混水摸魚，往往以高價拍出，琺瑯彩器因此是一種非常高風險的收藏門類，非一般人可以褻玩！

既然清三代琺瑯彩器傳世品極少，如何將它們與民國和現代仿品區別因此是一大難題，最佳辦法是將納高拍品與館藏品和傳承有序的昔日拍品相互比較，從器型、胎、釉、工藝、畫工方面作出全方位分析和比較，才可確保萬無一失！

我查遍網絡，與納高拍品相似的盤子或碟子只有一件「民國琺瑯彩詩文盤」，2017年11月在上海匡時拍賣，成交價350,000人民幣。

另一件可以與納高拍品比較的琺瑯彩器是中國嘉德2015年秋拍的一件琺瑯彩小杯，成交價2,242萬人民幣。

納高拍品若是雍正本朝的，價值約一至兩億港元；若是民國的，約值二、三百萬港元；若是新仿，只值數千港元。

納高拍品是甚麽時代的，不上手不可能清楚知道！