面對撲朔迷離的哥窯，誰擁有最大的話語權？

我入行之初，聽到拍賣行業、古董商用「金絲鐵線」形容哥窯的開片特徵，以為哥窯出窯時便是這個樣子，因此覺得既新奇亦有趣，後來才知道所謂「金絲鐵線」是後來染色所致，不禁笑自己太無知！

哥窯的出生地，一直以來眾說紛紜，不少專家說是杭州老虎洞古窯址，亦有人說是浙江龍泉窯一個分支，後來又出現所謂「哥窯弟窯」、「哥哥洞窯」的說法，令到哥窯的真實面貌更加撲朔迷離！

更後來又出現「官哥不分」一說，令到情況更加混亂！

所謂「傳統哥窯」是指世界各地知名博物館收藏的哥窯器，包括兩岸故宮博物院、英國大英博物館、美國大都會博物館、日本東京國立新美術館等等。這些哥窯有一個共通點便是有一定的傳承記錄。對於「傳統哥窯」便是南宋哥窯這個說法，我抱有很大的懷疑！

美國紐約佳士得於2024年 3月 21-22日拍賣一件「南宋/元哥窯葵口盤」，估價1,800,000-2,500,000美元，最終以1,865,000美元，折合約14,550,000港元易手。這件哥窯盤曾經分別於2004年、2012年、2015年三度在佳士得上拍，這是第四次。這件哥窯盤被大部分人認為跟館藏的「傳統哥窯」沒有太大分别，主要原因是「金絲鐵線」和支釘痕的出現！

一直以來，幾乎所有博物館和拍賣行都將類似的哥窯斷代南宋，這是沒有根據的。紐約佳士得這次將拍品「哥窯葵口盤」斷代南宋/元，雖有點欲拒還迎的味道，但總是一個好的開始！

除了出生地這個問題之外，哥窯的燒造年代也同樣是一個謎！宋代的文獻沒有記載哥窯的一鱗半爪，宋代墓葬也沒有出土過哥窯！「哥窯」兩字最早出現於元代。明代高濂在《遵生八箋》一文中提到「官窯品格大率與哥窯相同」，用南宋官窯去比哥窯；再例如明代謝肇淛的《五雜俎》記載，「柴窯之外，有定汝官哥四種，皆宋器也」，這裹更是明確記載哥窯是「宋器」。高濂和謝肇淛同是萬曆年間的人，離南宋時代久遠，所記未必真切之外，更可能是以訛傳訛！

哥窯的燒造年代，我認為不會早過南宋晚期，更大的可能是元代！

哥窯的出現是刻意為之還是偶然？我認為是哥窯窯工意圖模仿宋官窯，這可從普遍存在的支釘痕、鐵足便可得知。但因為釉的配方不同，燒不出天青色，只燒出如灰青、油青、青黃、月白等色。我或者可以大膽地假設，哥窯根本就是宋官窯的延續，燒造地點便是杭州老虎洞古窯址，燒造年代是元代！

南宋滅亡之後，窯工繼續生產經營，但產品已不是為宋室專用，而是賣給達官貴人，既不能稱之為官窯，唯有另創新名。至於窯工是否稱這些産品為「哥窯」的問題，我認為答案是肯定的！

哥窯明清兩代都有仿品，有些落款，有些不落款。無論是落款還是不落款的後仿哥窯，在外觀上都與「傳統哥窯」有很大的分别，分别在於釉面玻璃質感強，看起來更新；另一個分別是後仿哥窯的圈足及口沿皆普遍刷醬色護胎釉！

一件哥窯拍品是哪個時代燒造的，似乎是拍賣行業說了算。但買家似亦可自行判斷哥窯拍品的斷代是否正確，雖沒有話語權但有否決權！

收藏哥窯最窩囊的事莫過於以「傳統哥窯」的價錢買入一件哥窯拍品，之後卻被其他拍賣行判斷為明清後仿！