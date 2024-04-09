一支官釉八方絃紋盤口瓶斷代宋或較晚，究竟它是出自甚麽時代？

香港蘇富比將會拍賣一支「宋或較晚官釉八方弦紋盤口瓶」，估價8,000,000-12,000,000港元，據說來自「重要歐洲收藏，1960年代末購自仇焱之」。除此之外，拍品没有任何展覽、出版、拍賣記錄。

香港蘇富比描述拍品為「宋或較晚官釉八方弦紋盤口瓶」，字裡行間透露了不少訊息：第一，香港蘇富比不敢斬釘截鐵地宣稱拍品為宋官，只是模糊其辭稱之為官釉。仿宋代官窯的後仿，南宋以後一直存在，尤其是近代。除了仿造器型，最重要是仿天青色釉，因此官釉可能是宋代燒造，亦可能是現代燒造！第二，香港蘇富比將拍品斷代宋或較晚，即是表明態度。香港蘇富比對拍品斷代宋代完全沒有信心，但又害怕潛在買家視之為清仿或新仿，因此才給出一個宋或較晚的斷代！

拍品圖錄一出，隨即吸引到不少藏友對「宋或較晚官釉八方弦紋盤口瓶」指指點點。有藏友說是清仿，亦有藏友說是近代仿，唯獨不見杭州市南宋官窯青瓷名人華雨農對這件拍品發表高見，真是奇怪得很！

綜合各位藏友的意見，大部分藏友認為拍品是清仿，原因是拍品的器型不夠端莊厚重，缺乏一㸃威嚴；第二是釉水明顯是化工調和釉，與南宋官窯的天然原礦釉截然不同；第三是拍品没有出土的氧化鬆散現象，也沒有南宋官窯的傳世氧化的油性！

香港蘇富比中國藝術品春季拍賣於2015年4月7日於香港拍賣一支日本珍藏的「南宋官窯青釉八方弦紋盤口瓶」，最終以1億多港元成交。這支拍品來源顯赫之外，亦曾多次展覽和著錄，因此絕無質疑的聲音！

大部分藏友只是人云亦云，没有自己的獨立判斷。來源顯赫及曾多次展覽和著錄的拍品，藏友是不敢評論的！

說到南宋官釉八方弦紋盤口瓶，我認為當今世上在器型、釉水方面最合符標準的是現藏美國紐約大都會博物館和台北故宮博物院的「南宋官釉八方弦紋盤口瓶」。今次的拍品與它們互相比較，在器型、釉水方面完全不是那回事。拍品是後仿因此可以蓋棺定論！至於是明仿、清仿、民國仿還是近代仿，除了不必深究，亦很難證實。

行家之間對於南宋官有這樣一個說法：真品是會講說話的！聽起來好像玄之又玄，但又不無道理。真品優雅的造型、如冰種翡翠的釉光釉色、高超的造工、自然的歲月痕迹，接觸過大量宋代瓷器的人，上手一看便明白，不用多廢話，後代是永遠仿不來的，否則拍賣市場和收藏圈子便會亂作一團！

今次的拍品的命運將會如何，有没有買家自認獨具慧眼，力排眾議認為是南宋的東西而出高價將拍品據為己有？稍為便見分曉！