清官窯價格已從高位回落？從兩件清乾隆官窯重器看二級市場的狀况

十年河東，十年河西，三十年前的1994年經濟通成立，古董文物市場一片興旺，買家川流不息。三十年後的今天，經濟通依然屹立不倒，繼續為廣大讀者提供不同類型的優質資訊之外，並與作者一起專注用心、並肩超越已經卓越的過去，締造更加輝煌的未來；然而古董文物市場，不論是第一私人市場，第二拍賣市場，最近都是一片蕭條，無復當年勇！

我最近跑上上環菏里活道跟一些相熟的行家茶敘，不少行家苦口苦面、唉聲嘆氣、感嘆生意難做之餘，還萌生結業的念頭！

第二市場亦一片冷清。二、三線拍賣公司舉辦的拍賣會只見小貓三四隻，拍賣官喊價喊到聲嘶力竭也只見「媒」、「戲子」出價，令人不忍卒睹！

一線大行的拍賣會雖然人頭湧湧，但看熱閙的人多，舉牌競拍的人少，從兩件清乾隆官窯拍品的命運便可以看出一個大概。

香港保利最近拍賣一支「清乾隆粉青釉刻仿古夔龙纹罍式大尊」，估價18,000,000-30,000,000港元。這一支大尊是香港一位行家所藏，曾於2003-2020年借給明尼亞波利斯美術館展覽，亦曾著錄於《清代康雍乾官窑瓷器：望星楼藏瓷》一書，但成交價卻是差强人意的24,000,000港元，令不少人，尤其是貨主大跌眼鏡！

清乾隆粉青釉刻仿古夔龙纹罍式大尊傳世只得5支，分別由瑞士鮑爾收藏（Baur Collection）、台北鴻禧美術館收藏、清末慶親王載振收藏、日本松下家族收藏、以及香港「船王」趙從衍收藏。如此珍稀的乾隆官窯重器只以24,000,000港元成交，或者反映出清官窯的價格已經從高位回落！

另一支乾隆官窯重器「清乾隆粉青釉浮雕海水龍紋雙耳扁壺」最近在香港蘇富比上拍，估價35,000,000-55,000,000港元。這一支扁壺曾於1981年及1999年拍賣，最終由莊紹綏珍藏。

類似的乾隆扁壺不見於世界上任何公私營收藏，這是否其中一個令到這一支扁壺流拍的原因，不得而知！

乾隆官窯重器流拍於香港蘇富比而言，是絕無僅有之事，我相信主要的原因是經濟低迷、前景不明朗、收藏家珍惜腰間錢。另一個原因是最近十多二十年清官窯被炒上天價，逐漸形成一個泡沫，現在大環境不妙，再沒有人願意出高價接貨，是很容易理解的！

清官窯市場有幾惡劣？最近一位行家朋友跟我說，大量中國大陸清官窯收藏家、炒家要錢不要貨，試圖以低估值送拍卻被拒之門外，在收藏圈子兜售又乏人問津，苦不堪言！

在市場流通的清官窯我估計最少有幾萬件，大部分已成為蟹貨。當經濟全面復甦，這批蟹貨才有機會鬆縛！

現在是不是入市購藏清官窯的好時機？我認為清官窯的價格還未見底，未來兩三年價格將會進一步下挫！