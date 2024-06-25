李可染創作了兩幅《峽江帆影圖》？即將上拍的李可染畫作到底孰真孰假？

業績連續幾年見紅、劣迹斑斑、每一場拍賣會都是冷冷清清的東京中央，藝術媒體寫手卻這樣形容它：「日本龍頭大行，東京中央過往集中於香港、東京兩地舉槌，競投反應熱烈，叫好叫座。」藝術媒體的存在，很大程度依賴拍賣行業課金，因此藝術媒體胡說八道、一味唱好拍賣公司、拍品，是其生存之道，但買家卻要認清現實，藝術媒體不寫鱔稿誤導買家賺取稿費便不足以生存！

書畫大名家張大千、齊白石、傅抱石、黄賓虹、林風眠、徐悲鴻和吳冠中等的偽作在市場上流通的數量，多不勝數，李可染當然亦不例外，他的政治畫《萬山紅遍》在2012年以2.9億人民幣在北京保利易手之後，他的偽作便如雨後春筍般在不同的拍場、淘宝和雅虎出現。

東京中央將會拍賣一幅傳是李可染的作品《峽江帆影圖》。估價3,000,000-5,000,000港元。拍品沒有拍賣記錄，只有兩次出版及展覽記錄。

藝術媒體指「1985-88年間，李可染至少創作過四幅構圖、筆墨相近的三峽山水：

《峽江帆影圖》，1985年，145 x 74cm

《煙江夕照圖》，1987年，68.5 x 103.3cm

《峽江萬里圖》，1987年，99 x 67.5cm

《峽江帆影圖》，1988年，76 x 104.5cm」

第一條資料是揑造的！李可染在1985年並沒有創作《峽江帆影圖》，要遲至1988年才創作了一幅《峽江帆影圖》！根據李可染藝術研究專家孫美蘭先生所言，李可染於1987年創作了《峽江萬里圖》，翌年，即1988創作了《峽江帆影圖》，題識「非真非幻，胸中丘壑，筆底煙霞，三峽實無此境也」，與今次拍品的題識「看似三峽，不是三峽，胸中丘壑，筆底煙霞。一九八五年歲次乙丑秋九月，可染作於師牛堂」並不符！那麽，今次的拍品是否偽作、題識來至何處，是否完全杜撰？

李可染於1988年創作的《峽江帆影圖》的題識是「非真非幻，胸中丘壑，筆底煙霞，三峽實無此境也」。他的另一幅作品《峽江輕舟圖》的題識是「看似三峽，不似三峽，胸中丘壑，墨里煙霞」。由此可見，今次拍品的題識「看似三峽，不是三峽，胸中丘壑，筆底煙霞。一九八五年歲次乙丑秋九月，可染作於師牛堂」，部分偷自《峽江輕舟圖》的題識，造假者自己另外加插了一些創作！師牛堂確是李可染的齋號，但從未見李可染以齋號為三峽作品題識，因此印證了凡是偽作總有破綻，不在構圖、筆墨、紙張、裱工，便在題識！

藝術媒體寫手為甚麽不提《峽江輕舟圖》？因為不能提，一提便露出狐狸尾巴！藝術媒體寫手為甚麽揑造李可染在1985年創作了一幅《峽江帆影圖》？不這樣做，拍品的題識「一九八五年歲次乙丑秋九月，可染作於師牛堂」便沒有著落！

藝術媒體寫手形容拍品《峽江帆影圖》為「氣勢萬千，筆墨苦心經營，當為李可染晚年的代表作……《峽江帆影圖》恢弘開闊，線性的筆墨轉化為團塊結構，濃重渾厚，深邃茂密。李可染尤善用墨，他在此作中把「積墨法」發揮得淋漓盡致，以墨勝彩。他在黑暗處下功夫，以濃墨重色寫成峰巒疊嶂，塊面厚實穩重，具壯碩之感。」他不懂畫，還是刻意誤導潛在買家拍品是真迹，我留待讀者自行判斷！

拍賣公司拍假屢見不鮮；藝術媒體為了金錢利益捏造事實、杜撰歷史、胡說八道的劣行亦是多不勝數。李可染的大幅作品不在大拍出現，卻在一間二三線、瀕臨破產的拍賣公司上拍，已經是一大疑點；估價太低是另一疑點。再加上藝術媒體杜撰歷史，令到拍賣假畫的劣行昭然若揭！

拍品《峽江帆影圖》會否步「曜變天目盞」後麈，以流拍告終？我認為答案是肯定的！