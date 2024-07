宋官窯青瓷八棱瓶出完一支又一支，究竟世上還有多少支？

「明•銅胎掐絲琺瑯雲龍紋大蓋罐」沒有來源,亦沒有拍賣記錄。西泠印社指潛在買家可參考紐約佳士得2015年3月2015年3月“中國精美陶瓷與藝術品”(Fine Chinese Ceramics And Works of Art)專場第3271號拍品“明十五/十六世紀掐絲琺瑯雲龍紋大蓋罐”,成交價251.7萬美元(約1821萬人民幣)及瑞士琺瑯收藏家皮耶•烏爾德里(Pierre Uldry)收藏的掐絲琺瑯雲龍紋大蓋罐,見《中國琺瑯器:皮埃爾•烏爾德里珍藏》(Chinese Cloisonné: The Pierre Uldry Collection,H . Brinker and A. Lutz,New York, 1989)第265號。以類比手法為拍品的可信性佐證是拍賣行業常用的促銷手法之一,但往往適得其反。沒有比較便沒有傷害,拍品與其他館藏品和私人藏品放在一起比較,新舊立判!

中國文史哲學士,收藏家,古董商,英國戴維德基金會(Sir Percival David Foundation)、牛津亞殊慕蓮博物館(Ashmolean Museum of Art and Archaeology)導賞員,足跡遍及外國及香港拍賣場、博物館。國內宋代窰址考察團顧問,對宋瓷硏究獨具心得。曾師從已故上海博物館館長馬承源,現時為多個國內外私人收藏機構顧問,以及《古玩裏的金錢世界》作者。