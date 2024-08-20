中國VS西方樂器市場：清乾隆御製古琴低價成交！炒賣中國樂器是小眾玩意？

2024年6月14日晚，北京保利拍賣乾隆皇帝下旨製造的「湘江秋碧」古琴，估價25,000,000 - 35,000,000人民幣，最終以26,500,000人民幣落槌，令人不忍卒睹！

乾隆皇帝下旨製造的古琴其實有四把，分別是「瀛蓬仙籟」、「湘江秋碧」、「皋禽霜唳」、「雲海移情」，但只有「湘江秋碧」在市場出現，可說是孤品，但落槌價卻令到貨主損失慘重，此話何解？原來「湘江秋碧」古琴曾於2016年10月5日在香港蘇富比拍賣，以55,640,000港元成交。換句話說，貨主8年前拿出55,640,000港元，8年之後的今年只收回26,500,000人民幣，水瓜打狗，不見了一大截，可說是非常失敗的投資！

中國古代樂器收藏非常小眾，來去只是一小撮人，沒有一個龐大的市場支撐，中國古代樂器的價格永遠炒不上之外，更容易受人操控，並不是一種可以提供合理回報的投資工具。

西方樂器市場的情況也差不多。十多年前一位小提琴家朋友斥巨資購藏兩把Stradivari小提琴，一把借給香港管弦樂團的首席小提琴手Concertmaster，另一把放在公司，不定期邀請中國大陸的新進小提琴家舉辦小提琴獨奏音樂會。

Stradivari小提琴在西方樂壇備受小提琴家熱愛，因為它的音色淳厚、清晰，獨一無二，但小提琴家大部分都不是富豪，買不起動輒數千萬港元一把的Stradivari小提琴，除非是已經非常出名的小提琴家如Anne-Sophie Mutter、Midori。

西方的小提琴收藏家不作興將小提琴放在家裏或是公司作裝飾或是炫富之用，而是借給著名的小提琴家或是管弦樂團的首席小提琴手，作為一種公益事業之同時，亦令到古董小提琴物盡其用，一飽樂迷的耳福，因此古董小提琴的市場從來都不怎麽活躍，沒有中國古董文物市場那麽瘋狂！

Stradivari小提琴的市場價格一直以來穩坐全球最昂貴小提琴的第一把交椅，最昂貴的一把是The Messiah Antonio Stradivari，估值20,000,000美元，現藏牛津大學雅殊慕連博物館Ashmolean Museum，進佔第二把交椅的也是一把The Lady Blunt Antonio Stradivari，價值15,900,000美元。

古董小提琴拍賣通常由特定的拍賣行舉辦，如特里西奥拍賣行Tarisio Auctions，但偶爾也會出現在佳士得和蘇富比的拍賣會。2022年7月7日，一把Antonio Stradivari The 'Hellier' Violin在倫敦佳士得上拍，估價6,000,000-9,000,000英鎊，但最終因競拍者出價達不到保留價Reserve而流拍。

古董小提琴的音色固然很重要，但外觀亦同樣重要。古董小提琴的音色如何，普通人聽不出來，只有接受過嚴格音樂訓練的小提琴家才會心領神會。外觀的好與壞，普羅大眾也不容易看得懂，只有專家才會看出有沒有修補、再上力架、漆等等，因此並沒有強國人參與古董小提琴的投資和炒賣活動，古董小提琴的市場價格因此只會穩步上升，不會大上大落，是一種相對穩妥的投資工具。

樂器，無論是弦樂還是管樂，工匠追求的永遠是音色！弦樂的工匠為了找到好木材，不惜踏遍千山萬水，Stradivari能賣到高價錢，不只是靠幾塊上好的雲杉、柳木、楓木這麽簡單，還要靠工匠的手藝！

一般木結他用楓木、桃木、榿木等等造成。北京一位結他工匠幾年前忽發奇想，用美國舊金山金砂礦千年紅杉沉木、黃花梨製造結他，最終竟然於2017年在南京正大拍賣會以2,800,000人民幣拍出！它的音色如何，會否令人一聽難忘，我沒有聽過，不得而知，但我始終認為黃花梨是太硬的木，振動幅度小，共嗚頻率低，並不適合造樂器。我因此猜測買家只是將它作為藝術品收藏，不會讓人拿它作公開演奏。