一支宋定窯白釉刻花玉壺春瓶市價多少？估價如此低，難道真是大仙丹？

中國大陸拍賣行業的興起蓬勃，衍生一種新興行業；藝術媒體。外國的藝術媒體只介紹展覽的展品、拍賣的拍品，不會對拍品作出任何個人推薦，因為如果將來證明推薦的拍品是贗品，推薦人要承擔法律責任，受害者（買家）是可以民事訴訟向推薦人追討責任、要求賠償！因此在外國，從來沒有藝術媒體膽敢向普羅大眾推薦拍品！

反觀在中國大陸，情況卻完全不一樣。藝術媒體除了胡說八道，還不停替拍賣行敲邊鼓，無論是真還是假的拍品，總是叫讀者買買買。此無他，藝術媒體收了錢寫鱔稿，當然只會唱好拍品！

東京飛鳥秋拍出現一件令人矚目的拍品：宋定窯白釉刻花玉壺春瓶。藝術媒體聲稱它是十面靈璧山居舊藏。為了取信於潛在買家，藝術媒體不厭其煩，詳細介紹十面靈璧山居的顯赫收藏歷史，指「十面靈璧山居的瓷器收藏可謂全球頂級，諸多全球聞名的大名品，皆出自十面靈璧山居舊藏，內地拍賣場上頭兩件過億元的瓷器——1.495億元的乾隆外粉青釉內青花六方套瓶、1.472億元的雍正青花釉裏紅龍紋天球瓶，都出自於十面靈璧山居，可見其收藏之震撼。」收藏小白看到這樣的介紹，一般信以為真，再看看「宋定窯白釉刻花玉壺春瓶」的估價只是區區500,000日元，約25,000人民幣，即刻以為東京飛鳥放大漏，準備飛赴東瀛，食一粒大仙丹才過中秋！

「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」。劉禹鍚的《烏衣巷》詩是這樣說，但在現實世界，一支重器「宋定窯白釉刻花玉壺春瓶」會不會飛入尋常百姓家，出現在一間二三線拍賣行的拍場？換句話說，藏家出大價錢購藏的重器竟然在地攤出現，直是亞婆走得快，一定有古怪！

這還不止！藝術媒體恐怕潛在買家不相信拍品來自十面靈璧山居舊藏，繼續指拍品「宋定窯白釉刻花玉壺春瓶」購自纽约的古董店Zetterquist Galleries，藏品編號QT10。這些資料是真是假，不可能證實。我是完全不相信的！

回到拍品本身，一支宋定窯白釉刻花玉壺春瓶的市價是多少？2002年10月28日香港佳士得以597,500港元拍出一支素身的宋定窯白釉玉壺春瓶。那是二十二年前，拍品是素身的，沒有印花或刻花紋飾。放在今天的市場，最少值二、三百萬港元。刻花的更加珍稀，保守估計，市價最少也超過一千萬港元！

那麽，拍品「宋定窯白釉刻花玉壺春瓶」是不是偽託十面靈璧山居舊藏？我認為可能性是非常高的。另一個可能是十面靈璧山居當年無意中買了一支贗品，送去大拍賣行拍賣但被拒拍，因此唯有送去二三線拍賣行東京飛鳥，希望收回多少是多少。這個可能性存在，但不高！

「宋定窯白釉刻花玉壺春瓶」的拍賣結果將會如何，有沒有收藏小白中伏，我拭目以待！