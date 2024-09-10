估價太低的重器必然有詐？一支元青花大罐估價約一百二十萬港元，是大漏還是新仿？

東京中央秋拍將會於2024年9月13-14日舉行。其中一件拍品「元青花纏枝牡丹獸耳罐」估價15,000,000-25,000,000日元，約815,000-1,400,000港元。乍看我以為自己眼花，看少了一個零，再看清楚，估價確是15,000,000-25,000,000日元！

東京中央、大象視界指拍品來自倫敦蘇富比 2006年7月12日 Lot 60。當年拍品是否流拍、最終以多少英鎊成交，東京中央和大象視界都沒有透露，不禁令人覺得無私顯見私。我上蘇富比官網翻查資料，卻一無所獲！

2010年10月25日，香港佳士得拍賣一件「元青花纏枝牡丹獸耳罐」，估價3,500,000-4,500,000港元，最終以6,124,100港元成交。那是2010年，14年後的今天，同一件青花罐的市價輕易超過1,000萬港元！

我有一個信念：估價太低的重器，其中必然有詐！那麽，東京中央今次拍賣的「元青花纏枝牡丹獸耳罐」是不是便是2006年倫敦蘇富比拍賣的同一件？如果是，當年是否流拍，還是以非常低的價格成交？如果不是，今次的拍品出自何處，是否新仿？另外，我覺得非常奇怪，「元青花纏枝牡丹獸耳罐」的貨主不將一件重器送去大拍，而將它送去二三線拍賣行拍賣，豈不是倒吊自己的荷包？

拍賣行業應該透露關於拍品的一切訊息，但大部分拍賣行反其道而行，除了刻意隱瞞對拍品不利的訊息，還不時將拍品偽託某某知名收藏，意圖欺詐潛在買家。

搞收藏本來是一件賞心樂事，但在拍賣行買貨卻是危機重重，一要防假，二要防賣家、拍賣行合謀頂價，三要防假訊息，一件賞心樂事變成一種跟拍賣行鬥智鬥力的金錢遊戲，真是何苦來由！

對我來說，沒有一間拍賣行是完全清白、無辜的，幾乎每一間都是為自身利益而各顯神通，分別在於有一些是明目張膽還是低調地進行而已。

臭名昭著的拍賣行和藝術媒體講的說話，除了我不相信，大部分香港行家也不相信，原因是資深行家都是有眼之人，實戰經驗豐富，蠱惑拍賣行和藝術媒體的所作所為，他們看在眼裏，除了嗤之以鼻，還是嗤之以鼻！

「元青花纏枝牡丹獸耳罐」最終如何，以低價成交還是流拍，大概一個星期之後便見分曉！有趣的是，東京中央的拍品從來不會流拍，就算之前一眼假的曜變天目盞也以5,000,000港元成交。東京中央官方網站如是報導！