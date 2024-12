AI鑑定的藝術品成功落槌！NFT市場大崩盤後，代之而起的又是AI市場？

馬斯克Elon Musk認為投資藝術品與洗錢和避税離不開關係,所以才出現那麽多不合常理的交易,例如以6,240,000美元購買一條香蕉!在NFT藝術品市場投機的人卻有點不同,他們受到《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》的成交價所誤導,以為可以一夜暴富,不期然卻掉進一個由「聰明人」設計的圈套。說到底,都是一個「貪」字惹的禍!

中國文史哲學士,收藏家,古董商,英國戴維德基金會(Sir Percival David Foundation)、牛津亞殊慕蓮博物館(Ashmolean Museum of Art and Archaeology)導賞員,足跡遍及外國及香港拍賣場、博物館。國內宋代窰址考察團顧問,對宋瓷硏究獨具心得。曾師從已故上海博物館館長馬承源,現時為多個國內外私人收藏機構顧問,以及《古玩裏的金錢世界》作者。