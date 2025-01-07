突然冒出兩件藍毫天目盞，會為拍賣市場帶來怎樣的震盪？

前一陣子，保利香港拍賣會《得遂初心》專場，一隻沒有來源的「宋建窯藍釉兔毫盞」以8,000,000-12,000,000港元的估價上拍，最終流拍！

願意以數百萬港元競拍一件拍品的人都不是收藏小白，而是資深收藏家。他們眼光銳利，深諳拍賣行業的諸多套路、各種弄虚作假的技倆，並不容易上當，上當的人通常是錢多人傻的暴發户，但隨著整體經濟下滑，這種暴發户已在拍賣市場絕迹！

2024年12月29日，杭州西泠印社舉辦20周年拍賣會，其中的歷代瓷器專場出現了一隻疑拟藍毫天目盞，估價150,000-180,000人民幣，連一隻普通的兔毫盞的估價也不如，令人驚訝！

杭州西泠印社將這一隻盞描述為「建窯黑釉兔毫盏」，但卻指拍品「盞敞口，斜腹下微收，圈足。通體施黑釉，釉質滋潤光亮。其釉面密布金黃色條紋，形似兔毫，伴隨五彩寶光，隱隱閃耀著銀色光輝。口沿處呈現褐色釉面，如一圈星河，絢爛奪目。」西泠印社是有意無意之間放漏，將一件疑似珍稀建盞以低價出售，還是西泠印社不懂行情、不懂藍毫天目盞的市場價值？答案是啥也不是，我猜測他們的目的是以一個低估價吸引一些收藏小白競拍，但最終事與願違，收藏小白並沒有出現，導致拍品流拍！

同樣是藍毫天目盞，一隻估價8,000,000-12,000,000港元，另一隻估價150,000-180,000人民幣，它們之間是否存在很大的分別？保利的藍毫天目盞的藍毫比較濃密，西泠印社的藍毫比較疏落，如此而已！兩隻藍毫天目盞的估價相差那麽遠，但同樣流拍，或者反映出收藏圈並不接受這兩隻建盞是傳世品！

拍賣公司拍賣一些嚴重影響公信力、商譽的拍品，無疑是告訴收藏圈他們的眼裡只有一個「錢」字，完全置公信力、商譽於不顧。這樣的拍賣公司不可能吸引到優質的買家，亦有可能難以生存，下場如誠軒一樣！

南宋建窯盞因為價廉物美，一直廣受收藏家青睞。最近幾年，拍賣市場充斥假貨，令到價格下滑。這種趨勢對資深收藏家來說是喜訊，因為可以比較低的價格購藏更加精美的南宋建窯盞，但對收藏小白來說，無意中購藏贗品的風險卻大幅增加！

同一次拍賣，西泠印社拍賣一件「汝窑天青釉斗笠盏」，估價8,000,000－10,000,000人民幣，最終以11,000,000人民幣落槌。這是意料中事！我講意料中事並非意味着我同意拍品值11,000,000人民幣，而是我一早預計到拍品會以不多不少的11,000,000人民幣左右的價格落槌。這樣的成交價既擦亮了招牌，又可以為拍品創造一個高價成交的拍賣歷史，正是一舉兩得，何樂不為！

這件拍品最終的命運如何？我猜測它將會從此銷聲匿迹，不復見於人間！

或問拍賣公司時常搞假拍、假成交，買賣雙方佣金是否不用交税？拍賣公司對外宣稱某一件拍品以天價成交，但對税局卻有另一番說辭。拍賣公司只要向税局申報某一些以天價成交的拍品的買家並沒有付款提貨，便可以搪塞過去！