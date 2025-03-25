高麗瓷器一直以來備受冷落，現在是入藏的好時機嗎？

最近行過上環嚤囉街，無意中看到一件青瓷粉盒，用三粒支釘支燒，盒面有花紋。裝飾風格獨特，有别於中國傳世青瓷，一看便知是高麗青瓷。店東問我有没有見過，我回答說没有，他便如數家珍般向我介紹是高麗青瓷，給我上了一課。記憶中，高麗瓷器在香港古董市場出現的次數並不多，原因是大部分高古瓷收藏家不熟悉。沒有需求便沒有供應，這是非常顯淺的經濟學原理。

據報導，2023年紐約亞洲藝術周，佳士得拍賣一支朝鮮王朝的白瓷月亮罐，估價100萬美元，最終以456萬美元（3,550萬港元）成交，令人震驚！來到今年的紐約亞洲藝術周，朝鮮王朝的另一支白瓷月亮罐在佳士得再度上拍，雖然底部損傷頗為明顯，但仍然以283萬美元（2,210萬港元）高價易手。一時之間，朝鮮王朝的白瓷月亮罐好像已成拍場寵兒！

比朝鮮王朝更早的高麗王朝是朝鮮半島的一個古代王朝，歷經34代君主，國祚近500年，直至1392年才被朝鮮王朝取代。高麗王朝時期最具特色的瓷器是翡色青瓷、鑲嵌青瓷。我在上環嚤囉街看到的粉盒便是鑲嵌青瓷。有學者專家說翡色青瓷、鑲嵌青瓷在某些方面甚至超越了它的母體中國的越窯青瓷，我認為是外行話！中國古代，主要是宋代的瓷器燒造技術已臻化境，高麗青瓷模仿宋代青瓷而加以變化，只能說是各具特色，青出於藍而勝於藍的論述，並沒有足夠的證據支持！

高麗王朝滅亡之後，代之而起的是朝鮮王朝（1392-1897），又稱朝鮮國，歷經26代君主，共505年。國土大致上涵蓋整個朝鮮半島。

朝鮮王室推崇儒家思想，因此尚白，白瓷便順理成章成為皇室的專用瓷器。朝鮮王朝開國之初正值明朝永樂年間，景德鎮已成功燒造出精美絕倫的甜白瓷，無論胎、釉、造型也比朝鮮王朝早期的白瓷精美得多，我因此不明白，朝鮮王朝白瓷突然冒起的真正原因。

如說物以罕為貴，朝鮮王朝白瓷傳世品確是少得可憐，但影響一件古董文物的市場價格的因素卻非常之多，傳世數量只是其中一個因素，藝術價值和歷史價值也同樣重要，但最重要的還是買家的意欲！

所謂蘿蔔青菜，各有所好，我認為造工非常粗糙、器型上重下輕的月亮罐，竟然有買家出價3,550萬港元購藏，底破爛的也以2,210萬港元成交，市場價格直追宋代頂級瓷器如定窯、南宋官，不能不說完全顛覆了我對朝鮮王朝白瓷的市場價格的認知！

這一股朝鮮王朝白瓷熱可以維持多久，我毫無頭緒！廣東人說「執輸行頭慘過敗家」，現在高追朝鮮王朝白瓷卻似乎有點不理智，但密密手在一手市場購藏翡色青瓷、鑲嵌青瓷似乎是一條財路！我寫過一篇文章講述一名傻人，把翡色青瓷杯托看成北宋汝窯杯托，出高價將它收入囊中之外，之後還大肆宣揚，可見用支釘支燒的翡色青瓷，極有可能有人把它們看成北宋汝窯或南宋官窯，到時簡直是富貴逼人來！