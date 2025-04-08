鼻煙壺價格飊升，以超過一億人民幣成交！小眾玩意形成炒家市場？

一位老行家曾經告訴我，上世紀七、八十年代，一籮籮的鼻煙壺由廣州運到上環嚤囉街販賣，叫價只一兩百港元一隻，最名貴的翡翠鼻煙壺，叫價亦只是一兩千港元。吾生也晚，趕不上這場古董界盛宴，到我在上世紀九十年代入行時，鼻煙壺的價格雖然已開始炒高，但還是小眾玩意，收藏圈子不大，買賣鼻煙壺的行家也不多。

鼻煙壺只盛行於清代和民國初年，但我見過「永樂年製」、「成化年製」的青花鼻煙壺，因此可視為民國的偽託款。

鼻煙壺源於西方，初譯為「士拿乎」，至十七世紀傳入中國。製造鼻煙壺的材料多不勝數，順手拈來已有翡翠、白玉、瑪瑙、陶瓷、象牙、黄銅、竹、木、水晶等等，應有盡有。據記載，清代從王公貴族到販夫走卒，皆嗜好鼻煙與鼻煙壺，甚至是「可一日不飲食，而不可一日不聞鼻煙。」鼻煙還會用於提神醒腦，如《紅樓夢》第五十二回寫晴雯頭痛，賈寶玉讓麝月「取鼻煙來，給她嗅些，痛打幾個噴嚏，就通了關竅。」

現代人只停留在欣賞鼻煙壺的内外畫工和雕刻工藝方面，甚少聽聞有人聞鼻煙、除了一位標奇立異的行家天天聞之外，但亦只是維持了幾個月光景，可能因為味道太過辛辣的緣故！

我買賣過幾隻鼻煙壺，但都是普通貨色，而買家都是外國人。我對鼻煙壺沒有深入的硏究，只是略懂一二，原因是鼻煙壺始終是小眾的玩意，市場不大，貨源亦相當稀缺。

但過去幾年，鼻煙壺市場出現翻天覆地的變化，一隻鼻煙壺竟然以超過一億人民幣的價格成交，比頂級元青花還要貴，比北宋汝窯亦不遑多讓，完全顛覆了我對鼻煙壺價格的認知！

2022年11月29日，保利國際拍賣一隻「清乾隆御製琺瑯彩嬰戲圖鼻煙壺」，最終以164,800,000人民幣成交。2023年3月26日，中國嘉德拍賣一隻「清乾隆御製翡翠雕闢邪水丞鼻煙壺」，成交價126,400,000人民幣。2023年5月31日，華藝國際拍賣一隻「清雍正御製銅胎畫琺瑯彩西洋仕女圖鼻煙壺」，成交價92,400,000人民幣。我横看豎看、左思右想，也不能理解這三隻鼻煙壺的成交價為甚麽那麽高！再拿它們跟頂級琺瑯彩瓷器、頂級銅胎畫琺瑯、冰種滿綠翡翠飾件的市場價格相互比較，我更加如丈八金剛摸不著頭腦！

鼻煙壺作為一種近代藝術品，是王公貴族和販夫走卒的小玩意，而製造成本亦不高，如與商周青銅器、宋代頂級瓷器、元青花、明清官窯的市場價格、歷史價值、藝術價值相互比較，簡直是小巫見大巫！那麽，是甚麽原因令到上述的鼻煙壺以天價成交？

更加奇怪的是，兩間國際龍頭大行佳士得和蘇富比的拍場，從來沒有出現過天價鼻煙壺拍品。進佔頭十名高價成交的鼻煙壺拍品，只出現在中國保利、中國嘉德和華藝國際的拍場，令我懷疑是否有一小撮人，刻意炒高鼻煙壺的成交價造市，目的是推高鼻煙壺的市場價格，令到自己的鼻煙壺藏品的價格水漲船高，釋出時賺個盆滿砵滿！

現在的鼻煙壺市場，跟之前的郵票市場、錢幣市場的炒作方式如出一轍。無論幕後人士如何小心謹慎，總會留下一些手指模，昭然若揭！

我是完全不相信鼻煙壺十大成交價排行榜的！