吳冠中畫作《鸚鵡天堂》出現三胞胎，究竟誰真誰假？

六、七年前，一位朋友的朋友問我有沒有興趣看一批吳冠中的丈八油畫。幾天之後他帶我去上環信德中心一間辦公室見貨主。貨主熱情好客，見面便送我一枝法國波爾多紅酒，甚具上海人善於交際應酬的作風。他跟我說藏家原是一位政壇大佬，其中一些畫作曾經在人民大會堂和首都機場長期展覽。貨主又跟我說政壇大佬已經去世，被委托出售他的藏品，價錢可以商議，但條件是不能送拍賣及在內地展覽。

他在大廳逐一打開幾幅吳冠中的丈八油畫，同時給我看著錄和展覽圖片，以證所言不虚。令我印象深刻的一幅作品是畫了十幾條蝌蚪的彩色油畫，他說是記念某一場小風波，但因為題材敏感，所以從未展覽，當然亦沒有著錄！

我所看的幾幅大畫無疑是吳冠中的傑作，但開價3,000萬美元一幅實在太過昂貴，再加上諸多限制，令到有興趣的潛在買家購藏意欲下降，似乎無可避免！

吳冠中的畫作，尤其是油畫，在2010年他逝世後被炒上高價。一位畫家的畫作的價格長期在高位徘徊，大量偽作便會在拍場出現，十幅拍品之中最少有三、四幅偽作，這不是劣幣驅逐良幤，而是「費吉定律」！

2025年5月13日，香港嘉德的一場當代書畫拍賣會，估價最高的拍品是吳冠中的《鸚鵡天堂》，高達2,500-3,500萬港元。香港嘉德指拍品來自香港佳士得2016年5月30日的「三十週年誌慶拍賣：世紀珍藏」拍賣會，但在拍賣前撤拍！

有網民說：「一個多月前的4月14日下午，我在上海看過這幅《鸚鵡天堂》，畫的確實好！」還說他的兩個朋友爭論畫中究竟有幾多隻鸚鵡，二十還是二十二隻。看畫數鳥這種傻事，令人莞爾！

2005年，北京保利拍賣一幅吳冠中的《鸚鵡天堂》，最終以30,250,000人民幣成交。北京保利介紹拍品「丈二大幅《鸚鵡天堂》，是吳老69歲（1988年）時創作的。當時二月，吳老應新加坡國家博物館之邀，赴新舉辦個人畫展，遊新期間即興。當日王子安即興南昌，得《滕王閣序》而名垂千古，畫家之即興，構思佈局，更為率真，暢快淋漓，摒棄刻意安排，風格定型，正適佳境的吳冠老，在星島個展時期，痛快之情，自不言表，洋洋巨制，全在性情之中，《鸚鵡天堂》寫實寫意，兩相結合，數十隻鸚鵡，各具神態，顧盼喁喁，一片祥和景象，畫家匠心獨具，借物舒懷，畫面關懷直指人類生存生態生活的大主題。」

畫家賦予不同的畫作同一樣的題名，比比皆是，李可染便畫了七幅《萬山紅遍》！吳冠中前後畫了三幅《鸚鵡天堂》絕非不可能，雖然這不是他的一貫作風！我好奇心起，上網一查，發覺《鸚鵡天堂》疑似可以在一個名為「大芬村油畫專賣」網站，以「貨到付款」的方式購藏！廣告出現的時間是2023年7月 3日，此後一直沒有更新。

翻查拍賣記錄，香港佳士得確是在2016年5月30日的「三十週年誌慶拍賣：世紀珍藏」拍賣會拍賣過一幅《鸚鵡天堂》，估價1,500-2,000萬，最終以2,364萬港元成交！香港佳士得指拍品曾經多次著錄。香港嘉德的拍品與這一幅《鸚鵡天堂》幾乎一模一樣，令我幾乎窒息！

究竟哪一幅是真，哪一幅是假，我嘗試理出一個頭緒：也許是大芬村的無名「藝術家」看到《鸚鵡天堂》後，依樣葫蘆畫了一幅放在網上發售，輾轉下到了拍賣市場？這件事之後，將大芬村的《鸚鵡天堂》送拍的騙子被列入黑名單是一定的！

以上純粹是我個人的猜測，並沒有事實根據！