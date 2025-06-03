乾隆官窯以1,500元人民幣成交？撿漏故事有新篇章，還是舊瓶新酒？

2022年7月，內地拍賣行拍賣一支「清雍正御製洋彩檸檬黃地開光九桃紋寶月瓶」，估價6,800,000-8,800,000人民幣。官網指拍品來自「美國波士頓藏家Annie Lee Allen舊藏，1886年得自中國，其丈夫Louis Chauvenet為波士頓著名歷史人物」。

某藝術媒體敲邊鼓，指拍品是「本次夜場瓷器最值得關注的一件，堪稱是存世的孤品重器，如此特殊高級的裝飾，堪稱是全球公私博物館藏品中唯一一件，別無其他！本品所飾之蟠桃紅蝠乃賀壽佳品，故其專為萬壽節之定制，主題紋飾的設計，皆由造辦處畫樣上呈，或得怡親王認可，或經由胤禛本人細細審閱之後，才交付御窯廠燒製，雙面紋飾不同，有別於後來乾隆朝瓷器的對稱設計。裝飾此蟠桃紅蝠圖案多見於大盤、七寸盤和碗，市場上一對雍正粉彩蟠桃紋碗曾經賣到過9,000萬港元，而這可是立件，而且還是獨一無二的帶檸檬黃的裝飾，您可想而知有多牛！如此大面積施飾檸檬黃釉，在清代衘瓷之中也是第一次出現，而且施彩極為勻淨，可見製作水平和燒烤顏料的水平把握很好，必定是屬於雍正晚期，洋彩製作和加工技藝頗為成熟，因此本品燒造應該是雍正十年前後。」

拍品最終以28,290,000人民幣成交。如此荒謬絕倫的拍品加上令人發噱的鱔稿，令到收藏圈子不少人嘆為觀止！

這種在外國小拍撿漏，再將拍品送回內地拍賣，拍出天價的套路，玩一次已經嫌多！

據說「2025年4月，在日本的一個小型拍賣會上，一件乾隆小官窯帶耳葫蘆瓶以1,500元人民幣的價格成交。」這是套路的開端，一支「乾隆官窯」竟然以豆腐渣的價格成交，是否非常引人入勝？

套路繼續。藝術媒體開始打鑼打鼓，引經據典，為這件拍品正名。藝術媒體是這樣說的：「根據《乾隆二年內務府造辦處活計檔》之記事檔載，乾隆二年十月十三日，乾隆皇帝諭旨江西御窯廠要仿燒一大批名窯古瓷，其中就專門吩附唐英『再將小些寶月瓶、馬掛瓶各樣釉水花樣燒造』，本品即為檔案中記載的『小些寶月瓶』一類。此類『小些寶月瓶』傳世品以釉下青花者為多。洋彩小抱月瓶在乾隆一朝傳世品中尤為珍罕，遑論後世，歸根結底，無非是因為其裝飾技法使燒造過程難上加難，如本品小號且形色俱佳，掌上玩物，流傳至今，可謂難能可貴。」

首先，《記事檔》有沒有記載以上乾隆皇帝說的諭旨，不無疑問！第二，沒有人可以證明拍品便是「小些寶月瓶」其中一件！藝術媒體一口咬定拍品「即為檔案中記載的『小些寶月瓶』一類」，很難說是中肯評論，沒有私心！

或許藝術媒體便是拍品的貨主，所以才如此穿鑿附會為拍品構建一個出處？

世界各地的小拍如出現一件疑似仙丹，有眼力、財力的買家必然蜂擁而至，因此甚少出現漏網之魚！一件乾隆小官窯帶耳葫蘆瓶以1,500元人民幣的價格成交，根本是天方夜譚！

這一件帶耳葫蘆瓶將會以500,000-800,000人民幣的估價開拍。這一場大龍鳯如何演下去，我拭目以待！