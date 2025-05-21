延續湯告魯斯的拼勁 ——《職業特攻隊：最終清算》: 誇飾人類極限

康城影展一如既往，如火如荼。這邊廂醞釀已久，由麥浚龍執導的《風林火山》口碑失守；而背靠背拍成的《職業特攻隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）似乎相當爽快，風光依舊。《風林》還要再等，《最終清算》則在香港如期首映，我也順道一睹風采。

只能說新作敘事被情懷撼動，卻不乏系列向來的冒險精神，有得有失。

《最終清算》以智能失控為序，引入滲透國防的網絡「生命體」，唯恐天下不亂。搭以麥高芳效應（MacGuffin），即推動劇情的道具。至於本片，一把能扭轉局面的鑰匙，姑且落在Ethan Hunt（湯告魯斯 飾）手上，惹來官僚勢力、恐怖分子的多重阻撓。深究過後，也不外乎是正邪對立、眾叛親離。佈局上，循規蹈矩，卻盡了本分。

剩下的，可想而知，滿是英雄片的筆觸。由七集《職業特攻隊》鋪壁，進一步承托個人神話。劈頭便是深沉的旁白，配合大量前作的閃回。一再強調，所有救世的旅程都是命中注定。這種渾然天成的使命感一直主宰敘事，連角色對白也吐露着電影的格局之大，志在「為素未謀面的人拼命」，堪稱無分國界的主旋律。坦白說，或許事先張揚才撐得住「職業特攻隊」的銳意進取。但深化情懷的引述之多，加上電影架空背景，要仰賴說明式對白。以至《最終清算》通篇在解釋情形，角色又急於獻計，累贅之餘不夠生動。

不過《職業特攻隊》之所以淵遠流長，在於打戲豐富、排場浩蕩。作為最大賣點，《最終清算》在這方面苦心經營，絕處逢生。前半段零星的肉搏、槍戰、爆破、飆車，集齊了動作片惹人亢奮的元素，拍得周密而循序漸進。中段湯告魯斯在翻滾的潛艇內，艱難前行，猶為緊張。掙脫一刻，更從形同深淵的地帶，徒手游到冰面之下，獲愛人所救，畫面荒唐而唯美。尾段的高空纏鬥，不論是執行的難度，抑或危機的密度，都難以高攀。雖則湯告魯斯這才以《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）直入雲端，技驚四座，難免惹來苛刻比較。

宏觀來看，《最終清算》繼續誇飾人類極限，在既定的劇情軌道上，逾越生死，爭奇鬥艷。敘事固然宏大，卻有待精煉。縱使紕漏顯而易見，但湯告魯斯的拼勁還是比流水線的荷里活電影好看得多。似乎他也有相若的使命感，馬不停蹄地締造畫面上扎實的特技。

《職業特攻隊：最終清算》

上映時間： 2025 年 5 月 22 日