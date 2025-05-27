談杜琪峰與韋家輝：愛情與子彈下，所催生的「銀河映像」

杜琪峰、韋家輝有兩板斧：愛情與子彈。乍看之下，愛情比較真誠。子彈殺人不問感情，然而愛情若只是空殼，就不成立，連傷害人也沒有動機。但對於這對「陪伴彼此多於陪伴另一半」的創作夥伴，子彈一點也不比愛情冰冷，皆因有槍在手的人，不論是討飯吃，抑或復仇，每一下槍聲有重量，蘊藏著弦外之音。有時是為理想而掙扎的喧嘩（理想是利益也算），有時是夢想般的兄弟情義，都足以凌駕生死。

反而愛情在杜、韋的電影中，不至於生不如死 。例如《單身男女》 （2001） ，古天樂、吳彥祖花招百出，討一個女人歡心，串連成一場又一場感情遊戲，發自內心、認真對待就夠。縱觀杜琪峰、韋家輝兩人領班或構想的作品，警匪片作者意識濃厚，愛情片商業性質重。戀人一下子比殺人武器更市儈、更少話說，可算是一種顛覆，如此顛覆可歸納成兩人「作者電影」的特色。韋家輝執筆，杜琪峰執行，期間的思想同步、不隨大流，是精髓。而兩人的修養和喜好並非一朝一夕而來。

杜琪峰是典型的片場實踐者，任職電視台幕後多年，到了1980年推出電影處女作《碧水寒山奪命金》 。片中黑白兩道爭財、以死亡貫穿情義的作風，鋪墊了日後杜琪峰放大呈現的血色美學。可他不像同期電視台出身的導演，投入新浪潮電影的陣營。他自認為能力仍停滯於工業的流水式要求，又回到電視台研究創作。直到多年後帶著《阿郎的故事》 （1989） 、 《審死官》 （1992）等賣座作品問世，類型以黑幫或喜劇電影居多。

這段時期，杜琪峰一貫拿別人劇本掌管調度，達成許多技術實驗。譬如《現代豪俠傳》 （1993） ，夜色籠罩人間，煙霧繚繞 。還有《城市特警》 （1988）中的醫院動作戲，有別於日後吳宇森《辣手神探》 （1992）火光迸濺的混戰，而是「以靜制動」。特警在電梯槽內伏擊殺手，幽閉空間內暖冷色調交替，角色提高警覺，危機爆發前比爆發後緊張。這些做法充滿己見，促成他作者印記的雛形。