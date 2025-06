續談杜琪峰與韋家輝：《大隻佬》《神探》到《孤男寡女》，「銀河映像」的兩大板斧

承接上文,「銀河映像」黑暗到底,說韋家輝的劇本很慘情也不為過。高手過招,杜琪峰一旦掌控調度,便創造出另一種鮮明的作者儀式。《真心英雄》 (1998)是過渡,槍手的走位已趨向整齊劃一,但大動作、大煽情還是多。《暗戰》(1999)架構比肩荷里活,近似《冇數講》(The Negotiator)或《捉智雙雄》(Catch Me If You Can)。

You May Also Like