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19/06/2025

張藝謀《滿江紅》：讓人審美疲勞的票房神話

#電影 #張藝謀 #影評 #審美疲勞 #Movie & Drama #滿江紅
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  • 朱相楠

    朱相楠

    大學生媒體導師、港大碩士同學會論文實習計劃得獎人，受多項政商界獎學金、實習項目等支援。中學時期開始自由撰稿，獲邀出席各大電影首映。高中起參與影視前期構思，着力開發原創劇本。後來躋身電影學院，創作涉獵劇情片、實驗影像、人工智能特效與現代詩等範疇。執導作品包括《愛情陌影》、《抵達之謎》、《破碎而燦爛的一切》。

    Instagram：@william__6223

    逢周一更新

    電影寓言

    逢周一更新

　　《滿江紅》同樣是矛頭指向政治家，卻沒有《英雄》（2002）一般的氣派山河與反戰思考。一間宰相府，足以容納諸多心計，並掀起腥風血雨。看起來曲折，簡言之，便是數名忠義之士合謀暗殺奸臣，過程中拉攏人心，見風使舵。

 

　　基本上，《滿江紅》沒有含糊其辭的橋段，觀眾被接二連三的反轉牽引，箇中人物關係自然成形。結果，落在城牆外的千軍萬馬長期戒備，終於派上用場，不是作戰，而是集體背誦「滿江紅」。本來私慾分明的權力鬥爭，一下子轉為家國情懷。

 

《滿江紅》在跌宕起伏中蘊藏教誨。（電影劇照）

 

　　先不論影片佈局、煽情之處是否用力過猛，這很視乎個人接受與代入的程度。只談畫面，《滿江紅》不如其名，並沒有置入鮮紅的色調。灰暗、偏藍的色調取而代之，塑造出侷促而不安的氛圍，借此強調角色的處境詭譎、各懷鬼胎。

 

　　這種做法並無大礙，以張藝謀駕馭形式的功力，更易如反掌。但所有事件全發生在官府內，角色穿梭其中，就算轉場，背景大同小異，色調也無甚特色，引人審美疲勞。要知道，張藝謀以流麗的視覺敘事著稱。如今要用「審美疲勞」來形容他的電影，實在於心不忍。無奈，事實擺在眼前。

 

場面華美而意境悠長，是張藝謀電影的驚豔之處。（《英雄》劇照）

 

　　調性上，《滿江紅》拍成喜劇，或許是不想故事流於沉重，貼近主流。商業佳績證明，這不失是精準的做法。但平心而論，全片對話密集，沈騰、岳雲鵬等人要秉持一些在地化的笑料，又忙於爭鋒。要麼抒情，要麼在辯解，囉嗦多於妙語連珠，感覺急功近利。

 

　　明明看《滿江紅》，是出於對張藝謀的景仰，結果觀感好壞參半。話雖如此，張藝謀近年的產量從未停滯，這部失望了，很快又有另一部。如今他執行商業片的速度之快，回報之高，大多電影人望塵莫及。似乎名望與民心，相比美學上的突破，來勢兇猛得多。

 

 

《滿江紅》的票房神話，不容忽視。（電影劇照）

 

 

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