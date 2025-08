陳可辛《醬園弄》票房不似預期？從寇比力克、姜文、佳烈治的經典作，看影像敘事的多重可能性

至於現代影圈,先不苛求寇比力克那般經典如雲,誰在橫跨專業?佳烈治(Guy Ritchie)是其一,犯罪喜劇的路線(《夠薑四小強》、《邊個夠我薑》)打響名堂後,便一脈相承。轉戰荷里活, 代表作《神探福爾摩斯》(Sherlock Holmes)新瓶套舊酒,但往後涉及史詩片《神劍亞瑟王》(King Arthur: Legend of the Sword)、迪士尼音樂劇《阿拉丁》(Aladdin)、抗戰神劇《無限制軍團》(The Ministry of Ungentlemanly Warfare)。拼命娛樂之餘,又推出戰爭片《譯戰同盟》,氣氛肅殺。這些量產下的類型片,不再個人化,但算是普及。

