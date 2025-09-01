Art & Living
電影寓言
01/09/2025

《戀戰沖繩》：動作片以外，陳嘉上的敘事轉向

#Movie & Drama #戀戰沖繩 #陳嘉上 #港產片 #影評 #動作 #電影
  • 朱相楠

    朱相楠

    大學生媒體導師、港大碩士同學會論文實習計劃得獎人，受多項政商界獎學金、實習項目等支援。中學時期開始自由撰稿，獲邀出席各大電影首映。高中起參與影視前期構思，着力開發原創劇本。後來躋身電影學院，創作涉獵劇情片、實驗影像、人工智能特效與現代詩等範疇。執導作品包括《愛情陌影》、《抵達之謎》、《破碎而燦爛的一切》。

    Instagram：@william__6223

    逢周一更新

    電影寓言

    逢周一更新

　　以即興創作著稱，王家衛名聲最響亮，也特立獨行。更具類型片特質，杜琪峰是另一代表。但介乎兩者的成名之間，未至於通篇曖昧或偏執命案，情趣散漫的《戀戰沖繩》相較之下被埋沒。陳嘉上格外珍惜自己這部電影，始終《逃學威龍》、《武狀元蘇乞兒》周星馳佔優，其他佳作如《精武英雄》、《飛虎雄心》、《野獸刑警》都是不羈的動作片，正邪對決多。  

 

陳嘉上的作品大多充滿起伏，步步進逼。（《野獸刑警》劇照）

 

　　《戀戰沖繩》則無比輕盈，飲食男女配良辰美景，倚賴一系列陰差陽錯。Jenny（王菲 飾）捲走黑幫頭目加藤（加藤雅也 飾）大批鈔票，剛好是神偷唐傑（張國榮 飾）的報酬。出走後，偶遇與女友（黎姿 飾）旅行的警探羅宏達（梁家輝 飾）和同場的唐傑。羅宏達暗地裏識穿唐傑，設法緝捕，但雙方都痴戀Jenny。以為硬碰硬，怎料是感情上洗牌。最終Jenny沒答允誰，反倒羅宏達女友和加藤偶遇後情不自禁。

 

　　觀眾會落空嗎？或多或少會。片名帶「戀戰」，配合陳嘉上過去的作派，難免期待是動感的警匪片。絕色拍檔異國探險，情到濃時，才卸下防備，好比《東京攻略》。結果《戀戰沖繩》一片祥和，沒有國難，也沒有高端犯罪。唐傑和加藤交收，輕鬆談判便暫別。其後羅宏達想引唐傑犯案，空軍基地難闖，轉而打劫堪稱迷你的銀行。爆破、爆竊、分贓的策略，都籠統交代。相比近年精密有餘的《盜月者》，還是簡陋。

 

《戀戰沖繩》拒絕硬派，氣氛鬆弛。（電影劇照）

 

　　由於銀行位於Jenny 隔壁，所謂分配任務，只不過決定了誰接近Jenny，衍生出男性之間的爭風呷醋。從頭到尾，感情徘徊，都是他輪著寫，演員輪著演。據他所說，確實像王家衛拍電影，但時間更緊絀。以至成片顯然隨意，角色不怕任性。羅宏達偶而神勇，但更傾向多管閑事，中年滑稽。連貌似凶橫的加藤同樣小情小調，放在其他黑社會電影，必然不知所謂。但《戀戰沖繩》中這種隨遇而安，等待情緣或破獲驚喜，反而更像慢悠悠度假。期間不忘埋下伏筆，疑似生死攸關，卻換來子彈虛發，簡直反類型又惹人追看。 

 

　　技術方面，鄭兆強吸納了替杜琪峰掌鏡的神韻，遠景的縱深配合調度，排場有序。結尾各有所屬，唯獨唐傑懷想Jenny 近在眼前，在暖黃的頂光下享受情歌，用舞台的方式還原了燈火闌珊處。稱不上微妙，但意境貼切，不必親熱卻能表達愛意。 加上張國榮已顯得些許頹唐，演叱咤一時的罪犯流離所愛，形神兼備，尤為滄桑。其他段落不遑多讓，滿眼清新。之所以清新，除了是景觀自然、構圖考究，亦歸功於應景創作，分鏡不再公式化。有時文戲平淡，要多得畫面雅致，令觀眾心曠神怡。 

 

《戀戰沖繩》景觀開闊，賞心悅目。（電影劇照）

 

　　若想漫不經心看齣電影，《戀戰沖繩》是不二之選。當一位導演打破了自己的作者印記，演變出兩極化的作品，往往自成一派，好像《我心狂野》（Wild at Heart） 之於大衛連治（David Lynch），《內心世界》（Interiors） 之於活地亞倫（Woody Allen），《戀戰沖繩》 沒那麼具份量，尋歡多於革命。但對陳嘉上而言，已是相同性質的脫俗。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

