《創戰紀：戰神降臨》：欠缺科幻片的前衛巧思

《創戰紀》（Tron）的源起，看似電子遊戲改編，實則只是啟發。初代電影《電子世界爭霸戰》（1982）導演Steven Lisberger 憑三十秒動畫，遊說到迪士尼注資。最終以千萬預算獲利，成績不俗。實拍配合電腦光效，線條為重，勾勒出虛擬世界的造型和縱深。論及美學特色，不枉為時髦的邪典電影。後來的《創戰紀》續集（Tron：Legacy）也是琳琅滿目，無論是生意還是寫意，這系列都有條件延伸下去，催生了捲土重來的《創戰紀：戰神降臨》（Tron：Ares）。

這次的《創戰紀》由實力充沛、卻運勢成疑的謝拉力圖（Jared Leto）領銜主演。自從《正義聯盟》（Justice League）《魔比煞》（Morbius）、《GUCCI名門望族》（House of Gucci）口碑參差，加上他不瘋魔不成活的方法演技。（ 代入反派寄老鼠給劇組 ）謝拉力圖在銀幕內外，印象都兩極化。演的角色不乏狂熱分子，性情暴戾。到了《創戰紀》的電子世界，化為人形的科技產物Ares。雖然屢有覺悟，但個性被剝奪，只是為自主意志奮鬥，削掉怪癖。搭以李姬蒂（Greta Lee）由《從前的我們》（Past Lives）畫風一轉，不再言情，飾演科創巨擘的領班人Eve Kim，通曉程式運作，嚴陣以待。

在《智能叛變》（I, Robot）、《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）、《挑戰者1號》（Ready Player One）的洗禮下，觀眾投入《創戰紀》的世界觀，可以毫不費勁。但《創戰紀》沒有因此多加哲學或感情上的搭配，依然是動作片模式，以極其簡化的脈絡推進視覺衝突。電影以科技世家的Dillinger 利用智能打印，召喚數字世界的Ares 和重型武器到人間造勢，卻向股東隱瞞其生命的時限，盡顯反派徵兆。這投機富二代野心過盛的設定，不足為奇，但成功威逼。主線以Eve 突破技術樽頸，手持關鍵聖物，引起Dillinger 搶掠。說白了，是誇張的商戰，但全面失控。直到Ares 察覺到自己是傀儡，轉投正義陣營。各就各位，便英雄救世。

這單刀直入、結構分明的取向，說是失望又不至於。始終《創戰紀》傾向美學駕馭形式，劇情就算老派，若保持凌厲，未免是機智之舉。《戰神降臨》節奏俐落，照舊是動作片模式，駭客層面的對決，破解網絡防線，轉為畫面上的硬碰硬，衝破防禦膜。視聽上更直觀，光彩奪目。談及技藝，Nine Inch Nails 配樂奔放，堪稱肆意，氣氛之高亢，幾乎貫徹全片。那電子樂的澎湃與快感，比得上《疾走羅拉》（Run Lola Run）脫胎自電競的音效，唯恐天下不亂。

加上IMAX 畫幅助興，視野隨之宏大。先彰顯Ares 探索網絡深淵的介面，訊息牆迎面而來，相當沉浸。儘管只是過場，比較微觀，卻毫不馬虎。動作場面更盡顯優勢，拍虛擬世界的亂鬥到街頭亂竄，運鏡流麗，動感滿溢。後段世界淪陷，還跳出現代框架，回到八十年代的遊戲世界，重遇《電子世界爭霸戰》的先輩 Jeff Bridges。雖然兩人如期對話，不外乎是智者啟發新人， 三言兩語，頓成開竅關鍵。時機剛好落在高潮前夕，全在預料中。但視聽上模擬街機、絕對復古，令人為之一振。

唯獨《戰神降臨》顧及觀眾共情，營造迫切的危機感。數字世界的奇觀除了彩蛋大致上閉幕，第三幕的主戰場拉回現實，這可以理解。始終網絡多動盪，無損現狀，也就事不關己。可是《創戰紀》的誘人之處，是風格化的異世界，想像力無邊。《戰神降臨》中，最大的場面置身都市，儘管有引以為傲的炫目描邊和激光支撐，仍不及全面電子化、格式化極致。畫面上機甲和異類來襲，和一般災難片的排場類近。明明《創戰紀》承載著電子美學的奇思，可以更光怪陸離。如今尾段的對決，恰似置景末日的格鬥遊戲，技能和造型移植了《創戰紀》。縱然打鬥精彩，卻流於業內的常規水準，欠缺科幻片前衛的巧思。

簡言之，《創戰紀：戰神降臨》呈現了荷里活電影的成熟，無功無過。當頂級聲色融入硬派敘事，終究是創意無法進化，回憶中的前作慢慢昇華。本片導演喬奇姆羅寧（Joachim Rønning）以挪威大片《康提基號》（Kon-Tiki）提名奧斯卡最佳外語片。該作由歷史藍本演變成冒險電影，轉戰荷里活後， 擺脫了真人真事，針對奇幻歷險，拍出《加勒比海盜：惡靈啟航 》（Pirates of the Caribbean：Dead Men Tell No Tales）、《黑魔后2 》（Maleficent：Mistress of Evil）等作品，票房大賣，卻隱藏了個人神采。