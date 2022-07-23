生活還需一點想像力才精彩！推介三個本地藝術家的展覽，在高溫下延續這股藝術的暖流



#1 劉建文《花園裡》| Michael Lau: In the Garden

厲蔚閣 LGDR | Now – 27 Aug







被稱為「Figure之父」的劉建文Michael Lau繼去年在Woaw Gallery的個展「MAXX HEADROOM」後，今個夏季，在厲蔚閣帶來了最新個展「In the Garden」《花園裡》，展出一系列以花卉為主題的畫作。許多人認識Michael Lau源於他的人偶系列「Gardener」，他出生和成長於玩具業蓬勃的70年代，受此熏陶，他的作品似乎總帶著潮流文化的符號。



今次，一些列的純繪畫中，除了標誌性的街頭元素外，似乎還多了一些東西。步入展館，多幅擬人式的植物、花卉，有簡約的純色背景，也有如拼貼式的構圖，以明亮的對比色調呈現，乍看下，讓人不禁聯想到植物大戰殭屍裡的植物，散發趣怪的感覺。此外，還可見到經典大師作品的身影，如作品《The Flowery Suprise》和《Michael Flower》就是分別和達文西的《The Last Supper》和梵高的自畫像致敬，另外還有一幅採用淡雅色調的《寧靜致遠》，原來靈感源於意大利藝術家Giorgio Morandi。



時間：星期二⾄星期六，11am – 7pm

地點：中環雪廠街2號 聖佐治大廈地鋪



