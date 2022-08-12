皮皮樂迪．里斯特個展「潛入你眼簾」：以柔軟之名，凝聚堅韌之力

John Berger在《觀看的方式》一書中提及，「觀看先於言語。孩童先會觀看和辨識，接著才會說話。」在生命育成一刻起，我們在母胎逐漸成形，在眼睛還未睜開前，我們利用其他感官去認知這個世界；在脫離母胎一刻起，我們緩緩睜開眼簾，待光進入瞳孔，透過視網膜經大腦形成了影像，視覺在這一刻起，似乎在有意或無意間，成為了我們感知這個世界的優先感官。然而身處於資訊影像大爆炸的年代，即使大腦沒有告訴你它的儲存容量有多少，但我們也會迅速過濾與我們無關的事物與影像，就像坐在高速行駛的汽車裡，只有模模糊糊、飛馳而過的印象。「我們注視的從來不只是事物本身；我們注視的永遠是事物與我們之間的關係。」若如John Berger所說，觀看先於言語，但卻只將焦點放在某處，又會否忽略了其他面向？



若還沒有答案，不如走進大館當代美術館於今個夏季帶來的大型個人展覽——「潛入你眼簾」（Behind Your Eyelid），看看瑞士媒體藝術家皮皮樂迪．里斯特（Pipilotti Rist）的眼簾後，是如何觀看這個世間萬物。



皮皮樂迪．里斯特（Pipilotti Rist）生於60年代的美國，擅長於錄像作品，但與傳統錄像藝術家不同的是，她巧妙的將錄像與空間、節奏、物件、雕塑等結合，營造了一種獨有的觀看體驗。展覽展出了藝術家過去30年超過45件作品，當中包括標誌性的錄像作品《永遠至上》、沉浸式空間《像素森林》，以及結合空間、錄像與裝置的《寓所》、《幻彩巨膜》、《消化印象》等……讓觀者在這無比真實的影像中，感受一種超越真實的體驗。





FREE THE IMAGES



那真實的物件經攝影機轉化為細微的像素，一點又一點的整齊排列著。錄像，一件既真實又縹緲的東西；真實在於它記錄了真實，飄渺卻在於它不能被實在的觸碰。皮皮樂迪曾提及，錄像是平面的，儘管它營造到仿如讓你置身其中的立體感，它還是平面的。但這個平面卻承載了一個多面向的視覺，超越眼簾後、瞳孔裡，收集影像的視網膜，就像第三隻眼，幫你釐清或塑造這個／另一個世界。



另一方面，錄像又離不開載體，於是藝術家便將任何適合的物件（found object and readymade）運用其中。佔據了整個展廳的《寓所》，藝術家將實在的物件與虛無的錄像結合，將作品投射於餐桌上、沙發上、床上、畫作上、雕塑上、甚或酒瓶中，任由它們之間產生或不產生火花。看皮皮樂迪的作品，不僅僅是感官上的衝擊與體驗，更是一種打破典型錄像的呈現手法，繼而提供了一種觀看方式。

以柔軟之名



西蒙波娃在《第二性》中提出，「女人並非生而為女人，而是成為女人。」這句話的背後揭示了女性作為女性本身，除了性別特徵，其身分、責任、形象、意義均是後天賦予的，而誰又有這種權力操控這一切？皮皮樂迪作為女性，也無法擺脫柔軟的一面，但又是否真的需要擺脫呢？錄像作品《啜飲我的海洋》將觀者的視覺拉到孕育生命的溫柔母體——海洋，溫暖的陽光、夢幻的色調、習以為常的身體，一切看起來是多麼的愜意。正當你在感受海洋是溫柔的時候，別忘了她同時也是吞噬生命、讓你窒息的兇猛野獸，這種真實的矛盾，有種說不出的陌生感，那些我們羞於直視的一面，在鏡頭的記錄下，無比真實的呈現了。







錄像裝置《幻彩巨膜》是為此次展覽創作的，藝術家將真實拍攝的影片與3D動畫鏡頭，分割為碎片，分別投射在懸掛著的多個白色巨膜上，迷幻、沉靜卻也帶著衝擊。膜，薄薄的、透透的，好像一點即破的感覺，讓人認為它脆弱；可是，它卻又是最堅強、最偉大的，就像母胎裡，包裹著我們每一個人的胎膜般，以柔軟之名，散發著強大的力量，就像皮皮樂迪的作品，夢幻、繽紛卻久久揮之不去。