讓我們在舞台重遇！香港芭蕾舞團舞季節目：《香奈兒：潮流教主傳奇一生》、《布蘭詩歌》

調劑生活其實很簡單，平凡如一頓美味的晚餐、兩小時的電影，若喜歡感受現場表演的張力，音樂會、歌劇、舞劇、舞台劇等都是不二的選擇。自從疫情後，香港的表演界沉寂了好一段時間，近日的一絲蠢蠢欲動讓人嗅到復甦的氣息。月前，香港芭蕾舞團釋出2022／23舞季節目，準備以舞蹈與大家在舞台上重遇。



坦白說，對芭蕾舞劇說不上痴迷，但卻在數年前，卻被香港芭蕾舞團的一場芭蕾舞劇——《紅樓夢—夢紅樓》輕輕的撥動了心弦，自此留下了一片雲彩。要論香港芭蕾舞團最經典或最家常的舞劇，莫過於每個冬季的聖誕之旅——《胡桃夾子》。此外，每年還會帶來一些經典的名著演繹，如《茶花女》、《愛麗絲夢遊仙境》、《仙履奇緣》、《吉賽爾》、《大亨小傳》等，除了重溫經典劇本以外，編者更喜歡將焦點放在他們如何以當代的手法詮釋故事，以及芭蕾本身；再配以舞台的佈置、燈光、音樂、服裝等整體效果，其張力久久揮之不去。



近期釋出的一系列節目包括與M+攜手呈現的《超越碳排放》，有興趣的觀者可從M+網站免費觀看；還有與香港管弦樂團（港樂）合作的《布蘭詩歌》、經典聖誕舞劇《胡桃夾子》、時尚界女王的一生《香奈兒：潮流教主傳奇一生》、戶外表演《芭蕾公園》，以及19世紀俄羅斯芭蕾舞名劇《舞姬》，當中就有不少焦點舞劇選擇。



香港芭蕾舞團 X香港管弦樂團：《布蘭詩歌》



以音樂為主線的《布蘭詩歌》將於10月開演。《布蘭詩歌》是德国作曲家及音樂家Carl Orff於1935年譜寫的作品，靈感源自中世紀的一本同名文學作品，作品集合了十二至十三世紀漫遊學者超過240詩歌姬戲劇，Carl Orff取其24首作為靈感並重新演繹，其中，《哦，命運》便是當中為人熟知的代表作。



今次，香港芭蕾舞團和香港管弦樂團（港樂）合作，演繹這經典之作。香港芭蕾舞團藝術總監衛承天以吳爾芙名著《奧蘭度》所描述人類對愛情永恆追求的情懷為靈感，隨著旋律，編排出時次舞劇；另外還有舞者及編舞胡頌威的新作——《最後的歌》，靈感源自王爾德的《夜鶯與玫瑰》，配以一系列巴赫的音樂；最後還可欣賞到港樂樂團首席王敬和首席大提琴鮑力卓的獨奏。



《布蘭詩歌》



時間：10月14日7:30pm | 10月14—15日2:30pm & 7:30pm

地點：香港文化中心大劇院

門票：$1,200, $800, $600, $420, $240

年齡：6歲或以上



延續Coco Chanel的經典：《香奈兒：潮流教主傳奇一生》



Coco Chanel的故事就聽得多了，她的電影也看不少，但關於Coco Chanel的芭蕾舞劇你又看過沒？Coco Chanel 被定義為時尚與優雅，今次以同樣帶著高貴與優雅氣質的芭蕾舞作為載體不知道又會產生甚麼火花？



《香奈兒：潮流教主傳奇一生》是比利時哥倫比亞編舞家奧喬亞，為香港芭蕾舞團所編的原創芭蕾舞劇。今次舞劇是亞洲首演，圍繞Coco Chanel如何白手興家，創立時裝王國的一生。除了精彩的編舞，其舞台設計、佈景也成為焦點。當中，還邀請了荷蘭國家芭蕾舞團《芙烈達》的班底參與其中，包括為舞劇配樂的彼得．沙林，設計師熱羅姆．卡普蘭親手操刀舞劇服裝，以及南茜·麥克娜擔當藝術統籌，同時有香港管弦樂團作現場演奏，讓人不禁期待以芭蕾舞劇演繹Coco Chanel的故事！



《香奈兒：潮流教主傳奇一生》



時間：3月24日7:30pm | 3月25—25日2:30pm & 7:30pm

地點：香港演藝學院歌劇院

門票：$1,200, $720, $490, $320, $180

年齡：6歲或以上



