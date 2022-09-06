《你所不知的香港建築故事》：在這個連記憶都變得零碎的時代，如何讓精神延續下去？

為甚麼要出版這書——



「2020年的一個星期日，從《明報》看到一篇有關本地公共建築的報導，突然感觸良多。筆者感概報導中一位傑出的建築師快將退休，同時聯想到香港應該還有更多不為人知的優秀建築師，到底誰願意講述他們的故事？」



這是馮永基主編的新書《你所不知的香港建築故事》後記中的其中一段，寥寥數字，終於將埋藏心底已久的願望化為真。



2016年，馮永基撰寫了一本《誰把爛泥扶上壁》，以輕鬆詼諧的文字，聊聊自己，談談建築。從選擇踏入官場到退休，他將自己最黃金的時間都給了建築署，面對香港建築的發展，他深有感受，特別是從前讓人嗤之以鼻的公共建築設計，到現在，不僅拿得出手，還屢屢獲獎。



認識馮永基，是因一次採訪。那天，整個訪問都圍繞著他的畫，反倒沒怎麼聊建築。還以為他退休後，真的撒手不管了……至少他總跟自己這麼說：告別建築，重拾筆觸。再次搭上話，已然將近兩年之後。這次不是訪問，而是邀約，他問我有沒有興趣寫一本關於建築的書。

香港卻是一片璀璨，地標如雲，當地標被地標淹沒的時候，

你還看得見地標嗎？地標還有意義嗎？

— 龍應台



城市離不開人，也離不開建築。我們所身處的城，更是不少國際級大師的駐足點，也是他們留下作品的地方。因此，每每談及這座城的地標，總離不開他們，至少這是最先入為主的印象。可是，我們的城只有這些嗎？



龍應台在《香港筆記》寫下這樣一段話：「因為畢爾包（Bilbao）是個極其普通不起眼的小城，它可以用一個標新立異的特殊符號建築作為地標來突出自己。香港卻是一片璀璨，地標如雲，當地標被地標淹沒的時候，你還看得見地標嗎？地標還有意義嗎？」



地標固然吸引，但並非所有建築設計都該為地標而生。馮永基對此深有感受，「發展帶來龐大的建築和同質化的商場規模，衝擊著城市本來的肌理與人文氛圍，我們曾否反思『以人為本』的初心？」



記憶會消退，精神或許能留下。但活在這個信息碎片化的時代，就連記憶都變得零零散散的。在知識大爆炸的世界裡，文字、閱讀這件事似乎也逐漸發生了變化，排山倒海的信息量、一目十行的瀏覽方式、來不及停下思考的腦袋……選擇以文字的方式記錄故事，我們也曾沉思過。



沉思，不是對文字的質疑，而是文字作為載體，怎麼將精神傳承——



這不是一本劃時代的書，也不為集齊世界名家、主流設計為目標，只想默默的記載著一個又一個你未必知道的香港建築故事。這本書，不僅聚焦在本地建築上，還有背後的人——香港建築師/設計師。因為我們相信，建築的靈魂不僅在設計上，也在其背後的建築師、設計師等團隊，更在能與建築產生共振的事物，以及你、我、他、她、它。



從漫遊城市開始，走遍大街小巷，帶著猶如旅遊般的心態與好奇心，回到人最基本的探索精神。將香港這條主線分為7個支線，分別為港島北、港島南、九龍東、九龍西、新界東、新界西及離島，收錄愈百建築設計，再與愈70位建築師進行訪談，以平易近人的文字，譜寫50篇關於這地、這人的訪問。藉此，重新審視我們每天習以為常的地方、所處的區域，那些起眼的、不起眼的，你熟悉或陌生的一磚一瓦、一花一草，就如揭開封面的內頁——感受「縱非主流，無阻細水長流」的意義。





這書雖然厚重，內容卻不沉重；

文筆也許溫馨，盼能舉重若輕。

— 馮永基

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