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14/09/2022

未曾曝光的英女王家庭樂片段！3套紀錄片揭開Queen Elizabeth ll私下形象，回顧女王一生！

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Text: Charlotte Tsui

　　英女王伊莉沙伯二世於上星期逝世，無論對她的了解有多少，這個消息依然讓不少人感到惋惜。在白金漢宮門口英國民眾獻上鮮花，有些人甚至長途跋涉地駕車到來，只為了對一代女王獻上最後的心意。到底英女王為何能得到民眾的喜愛，私底下她與王室成員的日常互動是怎樣呢？想深入了解「事頭婆」的生平，不妨看看這3套紀錄片，讓我們一睹女王生前的點點滴滴。


《Elizabeth：The Unseen Queen》


　　在今年5月BBC為了慶祝女王登基70年的白金禧年，由超過400個女王的皇室錄像中剪輯了一條75分鐘的紀錄片，其中有許多都是未曾曝光的女王影像，還用了女王公開演講作為配音，聽著女王的聲音，回顧她的精彩人生！


　　大家印象中的英女王應該是近年看到白髮蒼蒼、和藹可親的形象，但在這部紀錄片中可以看見當時女王還未登基，仍是25歲青春、活潑的伊莉沙伯公主。紀錄片中可以看見與妹妹Margaret玩耍跳舞、帶著喜愛的哥基狗散步、與父親喬治六世的珍貴時光……



按此觀看


下一頁：《Elizabeth：A Portrait in Parts》

 

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