隱藏於都爹利街的私人雪茄會所C+：富東方韻味的設計，為浮躁的心靈覓得一絲沉穩

城市的熙攘，步伐的匆匆，總讓人不斷的錯過與忽略，身處於高樓林立、車水馬龍的中環，更是；想在煩囂之中，覓得一處清淨地，不妨放緩腳步，這地，或許就在不遠處的某個街角一隅。



來到都爹利街，順著百年石階和老舊煤氣燈的指引往上走，隱藏了一間私人雪茄會所。只見深色的牆身上，是明亮的橘色標識——「C+」；沿著樓梯向下走，推門而入，忽感耳根清淨。



會所名為Club C+，取私家和雪茄之意和諧音，是香港建築師兼室內設計師梁志天Steve的手筆，由兒子梁力恒Nicholas管理。梁志天擅長於奢華住宅、別墅、酒店、餐廳等設計，更喜歡美食為味蕾帶來的享受，對於生活、美學、體驗，所以在設計上，他自有態度。



Club C+ 定位於受邀制會員，在鬧市中提供一個靜謐且高私密度的空間。雪茄室內，擺放著從世界各地搜羅回來的精品雪茄，有多款來自古巴及多明尼加共和國的雪茄以供選擇；同場還有一個小酒吧，讓你把酒談歡。作為一間私人雪茄會所，在設計上與街外的雪茄會所有所不同，沒有只依循一貫經典的英倫風，反而滲入不少具東方氣息的元素。



室內的空間以深色色調為主，由古銅色調和木調穿插其中，配以昏黃的暖光，仿如為浮躁的城市，帶來一絲沉穩。設計也不見過多花巧的裝飾，反而巧妙的運用材質與光線，帶出一種愜意感。寬闊的落地大窗上，用上了杏色的濾光玻璃，綴以帶工業味的原始古銅鐵架，扭頭看去，就如將室外的都爹利街日常化為一個朦朧的電影場景。



空間還使用了大量桃心木材質，增添了絲絲東方韻味，趟門的設計則巧妙的為空間作分隔，十分靈活。除了心思設計，所選的藝術作品也和空間的調性相輔相成，如謝景蘭、李華弌的作品，在昏黃的氛圍下，散發著一絲柔而剛與古典感。



會所設有公共空間與私人空間，包括兩間雅緻的貴賓廳。廳內有沙發休閒區及私人餐室，由趟門隔開，有一定的私隱度。除了設計融入東方氣息，在餐飲上也以中菜為主，當中包括以四川名菜——開水白菜改良而成的菜品；開水指的是鮮甜可口的清雞湯，再透過特別的手法烹飪，看起來清如止水，喝下去卻十分濃郁清甜；師傅還特別加入了野山椒、花椒和豬肉與雞湯一同熬製，娃娃菜以荷花呈現，在上檯一刻還是含苞待放，帶雞湯淋下去後，便如夏季的荷花般盛開，不僅賣相討好，入口還帶著酸酸辣辣的感覺，十分開胃過癮。



另一尋惹味菜品是鱘龍魚子北海道海膽水晶大蝦球，同樣以傳統菜品為靈感，取油泡蝦球的精髓，蝦球採用爽口弹牙的越南虎蝦，配以配以北海道海膽與黑魚子醬作點綴，提升鮮味，湯底則採用越南虎蝦的蝦頭和蝦膏，以及海膽熬製而成，入口濃郁綿密，讓人一試難忘。



Club C+ 隱秘、舒適，就像是藏在巷子中的深夜食堂，也像是一間別緻的speakeasy bar，神秘且誘人。



查詢：Club C+