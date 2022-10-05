Fine Art Asia 2022開幕！從古典到當代，飽覽古董、珠寶、雕塑、繪畫等藝術作品

一年一度的典亞藝博Fine Art Asia於日前拉開帷幕，依舊以「從古典到當代」為主線，帶來一系列橫跨5000年前至今的藝術作品；從古董、雕塑、瓷器、珠寶到當代藝術，今年更加入近年掀起熱潮的元宇宙，首推Sandbox元宇宙遊戲體驗，觀者可於「典亞藝博x Sandbox: 元宇宙裏的藝術」的特別展區體驗。

參展商也是琳琅滿目，包括專注於中國古董的瑞斯帝美術，這次帶來了約14世紀／15世紀初的 夾紵乾漆樟木守門天首像；早年已參加Fine Art Asia的Rossi & Rossi，專注於喜瑪拉雅及中國的古美術；還有專注於珠寶的巴黎華雅古董珠寶，展出一系列卡地亞從1900年到2000年的精品與設計；以及Tanya Baxter Contemporary、Boogie Woogie Photography、Contemporary by Angela Li等畫廊帶來的一系列現當代藝術作品。現場焦點眾多，一起看看哪些不能錯過的作品。

一閣Loft One Gallery：黎東耀水墨個展「苦海三界」

Booth F12

一閣Loft One Gallery 帶來本地藝術家黎東耀Stan的水墨個展：「苦海三界」黎東耀是一位建築師，早幾年才開始接觸水墨，師從本地水墨畫家馮永基。見到其作品的第一眼，直覺一反傳統東方水墨的遠觀，取而代之的是微觀。那些看似平常的事物，經他的視覺、筆墨間呈現後，感覺既熟悉又陌生。馮永基老師以「第一身」的投射形容Stan的作品，他表示，看Stan作品需要多一點思考，因其作品滲透著背後的思想，從形而上昇華到另一層次的隱喻。苦海三界本分為三部分——陰陽界、美麗新世界與化石界，探討身在亂世苦海，你選擇出世還是入世？展覽主要沒有給出一個答案。展出作品聚焦在陰陽界，藝術家把身體當作經文，透過微觀手法，描繪了手指及皮膚的狀態，其細膩的筆觸帶著一種超越現實的感覺，其恰到好處的黑白灰調又散發著一種素描的感覺，在水墨中遊走與抽離。

嘉圖現代藝術 Grotto Fine Art：沈君怡個展「不能承受的輕」

Booth C5, C7





嘉圖現代藝術成立於2001年，是香港本地畫廊，同時專注於香港藝術家。今次，畫廊於Fine Art Asia帶來一系列香港藝術家作品，包括沈君怡個展「不能承受的輕」。沈君怡畢業於香港浸會大學視覺藝術系，喜歡以水墨為媒介，畫工筆、山水等，從傳統中探索其當代性。展覽「不能承受的輕」借用「浮生」、「秘文」和「荒島」三個部份，以當代山水畫回應生命中各種輕與重的模糊關係，藝術家表示，作品記錄當下浮沉間的各種經歷，以對抗內心輕不著地的無力感。雖是訴說生命中的輕重，但從沈君怡的水墨作品中，還能感受到一絲絲小清新的感覺，細看下，細膩的工筆還藏匿著小趣味。

K & J Gallery

Booth F10

K & J Gallery 成立於2017年，聚焦在現當代水墨。時次展覽展出了多個本地藝術家的水墨作品，包括簡志雄的《夜未央》、劉佳的《空山·入冊》、周巧兒的《我們的海岸地質公園》、一雱的《蘭亭序2.0》、小醉的《你在說什麼？》、吳文偉《藍山》、蔡天眉《One moment in time》，其作品遊走於過去與現在，借傳統的精髓，以當代的語言呈現。其中，藝術家一雱便以重要的行書文章《蘭亭序》為靈感，帶來作品《蘭亭序2.0》。藝術家並沒有重新臨摹《蘭亭序》，反之，以英文書寫了約翰藍儂的Imagine一歌，仔細看，畫作上的圖章也被藝術家換成現今社會最具影響力的Influencer，包括最右邊的Elon Musk，以詮釋現今社會價值與當下語境。

The Gallery by SOIL

Booth A1, A2

The Gallery by SOIL 是香港少數展出當代漆藝的畫廊，聚焦於亞洲漆器藝術，近年更時而舉辦漆藝體驗，推廣漆藝術。今次展覽，帶來多位漆藝家的作品，包括中國漆藝家甘而可的犀皮漆作品、台灣「日初漆藝」創辦人陳明宗的漆器作品、日本藝術家村本真吾的大漆雕塑等一系列漆藝作品；從甘而可的作品中，可欣賞到傳統大漆的工藝，特別是其犀皮漆作品經多道工序、經層層鬆塗色漆及研磨而成，精緻細膩；若喜歡現代當感較強的，可留意村本真吾的作品，其雕塑作品依舊運用最天然物料，如樹木、葉子等，結合大漆，從傳統走向當代，化為一件件體態輕盈的雕塑作品。

Fine Art Asia 2022

地點：灣仔會議展覽中心3C Hall

日期：即日起至10月8日