Fine Art Asia 2022開幕！從古典到當代，飽覽古董、珠寶、雕塑、繪畫等藝術作品

The Gallery by SOIL 是香港少數展出當代漆藝的畫廊,聚焦於亞洲漆器藝術,近年更時而舉辦漆藝體驗,推廣漆藝術。今次展覽,帶來多位漆藝家的作品,包括中國漆藝家甘而可的犀皮漆作品、台灣「日初漆藝」創辦人陳明宗的漆器作品、日本藝術家村本真吾的大漆雕塑等一系列漆藝作品;從甘而可的作品中,可欣賞到傳統大漆的工藝,特別是其犀皮漆作品經多道工序、經層層鬆塗色漆及研磨而成,精緻細膩;若喜歡現代當感較強的,可留意村本真吾的作品,其雕塑作品依舊運用最天然物料,如樹木、葉子等,結合大漆,從傳統走向當代,化為一件件體態輕盈的雕塑作品。

The Gallery by SOIL