編者推介藝術節目《局部》：隨著陳丹青的視角，以可貴的無知去看藝術

忘了從甚麼時候開始，對藝術產生了興趣，但必定不是對哪個藝術家，或是哪幅畫深受觸動而開始的；回想起來，應該是因為喜歡畫畫的感覺，繼而延伸至對藝術的探索，但令編者感到打擊的是，繪畫作為眾多藝術形式的其中一種，然而卻不等同藝術。

藝術，藝術……每每談及，便覺得高深；關於甚麼藝術，每本藝術書籍、每個藝術家都有不同的答案和定義，甚至還有很多的不確定，然而要「懂」藝術，似乎避不開要讀《藝術的故事》、《藝術史101》等一大堆入門、進階的藝術史書籍、學一堆專業知識，才敢談得上懂藝術，編者對此不否認，卻也不完全認同。

在探討甚麼是藝術前，不如先抽離何為藝術。木心先生曾說過這樣一段話，或許可以成為探索任何事物的開端。「孩子氣，意思是純真和本色，與年齡無關。有的人，年紀輕輕卻已是滄桑無比，老氣橫秋。有的人，耄耋之歲卻依舊天真爛漫，童心未泯。孩子的心單純質樸，他們眼中的世界乾淨利落，他們對待事物的方式真實簡單。」若以木心先生口中那孩子氣的心態去看待事物，包括藝術，似乎簡單得多，因為你會發現，將你拒之門外的，往往是你自己。

最近，看了一個由陳丹青主講的節目——《局部》。陳丹青是一名畫家、作家及文化評論家，曾以自由畫家的身份定居紐約，後回到中國，於不同院校擔任博士生導師，同時主持陳丹青工作室，木心去世後，著手處理木心美術館事務並擔任館長。《局部》是看理想的一個節目，以畫家的視角出發，結合繪畫的感覺，去觀看世界各地的藝術。

局部二字頗為有趣，有局部說明有整體，同時，帶著一個細看的動作，既是聚焦局部細節，也是聚焦局部思緒，從宏觀到微觀、微觀到宏觀去重新觀看世界、事物與我們的關係。節目從中國藝術談到西方藝術，從古代談到現當代；從壁畫談到裝置，從王孟希談到杜尚……至今已出到了第三季，每集時間約莫在十多分鐘左右，不算特別長，也相當容易入口。陳丹青老師的語速也是優哉游哉的，似乎將周遭的急促也放緩了。

特別記得陳丹青在節目中談及藝術作品時，曾說過一句話，「藝術頂頂要緊的，不是知識，不是熟練，而是直覺，是本能，是騷動，是嶄新的感受力，直白的說，其實，是可貴的無知。」節目雖說談藝術，但既不高深，也不複雜，沒有傳統美術史的框架，也沒有理論與專業術語，單純從畫家的視角、感受與故事出發，就如木心所說的孩子氣，一切都是最真實及簡單的表達與想法。