Digital Art Fair Xperience：「16：9」是新媒體藝術家的大命題？如何突破數碼藝術的固有框架？

2021年，是屬於NFT的年份，而Beeple的那張《Everydays:The First 5000 Days》就像是開啟NFT大門的鑰匙，將數碼世界再推進一大步。對於NFT，有人看好，自然就有人嗤之以鼻，但它的快速崛起，不得不讓人正視。



繼第一屆Digital Art Fair後，第二屆數碼藝術展再度回歸中環。今屆Digital Art Fair新添一個字——Xperience，展覽負責人之一的伍常Heiman表示，這個Xperience希望觀者能有多些感官上的體驗和感受。展覽邀請了超過70個藝術單位，包括拍賣行蘇富比、畫廊、獨立藝術家，如跨媒體創作人黃宏達、新媒體創作人朱力行、視覺設計師及藝術家又一山人、攝影師兼導演夏永康、當代藝術家蔡贇驊、Beeple、Refik Anadol等，展出逾百件作品，包括沉浸式空間、大型裝置、NFT、數碼藝術、數碼雕塑、VR體驗、攝影等作品。在傳統藝術界別打滾多年的策展人之一伍常表示，可以邀請到不同藝術機構一同參與感覺非常鼓舞，「數碼藝術的世界固然新，但原來整個生態系統已逐漸形成，我們不再是孤軍作戰，也希望可以令數碼藝術家有一個清楚的未來，讓他們知道其實數碼藝術都可以成為一個全職，成為市場可發展的空間。」



眾觀今年的展覽，與去年相較，談不上差天共地的變化，但卻多了不少以裝置，甚或突四四方方破銀幕框架的數碼作品，令數碼藝術多了一絲展示的可能性。觀者除了欣賞及感受數碼藝術帶來的新鮮與視覺衝擊，編者今次特意找來了展覽負責人之一的伍常Heiman、跨媒體創作人黃宏達Victor、以及新媒體創作人朱力行Henry，一起談談數碼藝術的界限，以及如何突破固有的框架，與觀者連接。



#傳統藝術與數碼藝術



編輯H：數碼藝術是近年迅速崛起的類別和界別，相對於傳統藝術界別，數碼藝術不論在創作、展示，還是收藏方式上，都大有不同；你做過拍賣行、畫廊、藝博會等，以你過往在傳統藝術界的經驗下，會否認為數碼藝術有很大的衝擊及挑戰？如何克服及說服大家認識和接受數碼藝術的世界？



伍常Heiman：我深明傳統藝術界對於數碼藝術的看法與顧慮，在新興的數碼環境中，最缺乏的就是標準，簡單來說就是怎麼界定一件NFT作品的價值。反觀，傳統藝術界對此已建立了衡之有效的標準，即是有記錄可翻查；例如，有沒有在美術館展出過、有沒有重要畫廊展出過、有沒有重要圖錄記載過、有沒有重要收藏家收藏過、作品來源等等，而我希望在傳統藝術界學到的東西可應用到新的環境中，例如Web 3.0、甚至NFT和數碼藝術的世界。告訴觀者，除了作品的來源，其實還有一套標準可以令到我們更加容易明白數碼藝術的內在價值。如果我們看破表面的炒作，就可以看到多一些關於數碼藝術背後的高科技、程式與技術等，而這些都需要令觀眾慢慢去學習和接受。



編輯H：如何克服及說服大家認識和接受數碼藝術的世界？



伍常Heiman：最直接就是我們能否提供一個好的配套，首先，有沒有好的環境和場地；第二，有沒有足夠的技術支援，例如今次是和LG合作，去展示一些數碼藝術、NFT等作品；第三，有沒有一些銷售渠道，而我們今次都繼續和蘇富比合作，加上有一班擁躉，所有不同的因素組合在一起，會令到整件事較完整，由此，藝術家和藏家對我們都會有更多信心。



#連接時代的載體



編輯H：從事電影、動畫製作多年，相信數碼藝術於你而言，不是一件由零開始，或十分挑戰性的媒介，你如何根據過往經驗在數碼藝術中尋找突破？



黃宏達Victor：攝影和畫作是定格於某個時刻，有時定格有定格的好處，但如果一件藝術品，可以和你同步，好像也不錯！獅子山代表香港的精神，我在香港土生土長，和大家風雨同路，那麼風雨同路可不可以變成風雨同步呢？腦海中的靈感一下湧現，出現了一個獅子山的畫面；畫面中有雲、有時會下雨、有時能見度又很高，如果將這個畫面放在畫作裡，又如何同步呢？



其實很多數據大家都能在天文台找到，例如雲量、吹甚麼風、天氣怎麼樣，若將這些數字實時顯示在畫面上，還挺有趣的；我小時候有哮喘，那麼空氣的質素就影響很大，所以我特意放了一個特別的指數在內，就是我們經常說的pm 2.5。懸浮粒子有一個密度，若達到500的指數，已經會危害健康，如果有一天達到500，那麼這幅作品就會白茫茫一片，就算有一天達到200多的指數，畫面也會消失一半，而這些實時的數據還可以繼續發展下去。



編輯H：做電影視覺效果和做數碼藝術，差別很大嗎？怎看待兩者之間的藝術成分？



黃宏達Victor：我們經常談觀感，即是視覺、聽覺、觸覺，從藝術家出發點來說，就是他感受到這個世界時，他想說的話。電影也是藝術，導演想說甚麼故事，怎麼去講故事，與藝術家希望透過作品將想說的呈現出來，都是一個storytelling的過程與做法。在創作過程中，硬件與想法，我選擇後者。創作過程有好多不同的想法，但未必每個想法都可以在同一件硬件裡呈現，比如這次展出的《無限之零》（Infinity Zero），它是一件數碼雕塑作品，雕塑的歷史很悠久，但雕塑不一定是立方體的，我的想法是如何將雕塑與影像結合。這件作品呈現了一個循環的效果，就好像一個狀態，在一個沒有彼岸的海中游來游去，數碼藝術作為媒介，同樣是一個藝術家表達對世界的看法，同時也可以與觀眾找到連接點。



#跳出框架，與人互動



編輯H：數碼藝術似乎無法擺脫銀幕，在你的作品中，不難看到以裝置形式呈現的方式，你是如何擺脫一個又一個的框架？



朱力行Henry：作為一個新媒體藝術家，一開始就要面對一個好大的命題——作品就存在於「16：9」、「9：6」或「1：1」的框框裡，某程度是放棄了一種展示的方式，或者說無能力去控制，因為當我賣了條影片給別人，對方用甚麼方法展示我們無法控制。我以往有好多作品都嘗試擺脫這個框框，今次有件作品叫《F10W3E》，概念是一個未來的世界，一個沒了花的世界，繼而重新想像花是怎樣的，就像我們現在想像恐龍一樣，有種末世荒涼，種淒美的感覺；作品結合於未來和大自然，當中值得提及的是，用了一個圓形的屏幕去展示，另外還找來了Batten and Kamp的設計組合合作，他們幫我設計了一個綠色的大理石底座，結合上面的圓形LCD，其實已經打破了NFT的虛擬，因為它既是數碼藝術，同時也是雕塑。



編輯H：曾看過你不同的作品，大多以互動形式出現，例如去年在Digital Art Fair展出的一件作品——根據虛擬貨幣實時變動而運行《區塊鏈鋼琴》，又甚或早前由Audemars Piguet委託的視聽及動力互動裝置《Wind Piano》，從這些作品中，不難見到一個元素——人，要人的參與，這件作品才有後續的故事，能說說為人在你的作品中是甚麼角色嗎？



朱力行Henry：人在我作品中是重要的因素，因為作品是做給人看的。我知道藝術的光譜很寬，可以很純、很理性，也有些滿富情感，我介乎於兩者之間，而這跟年齡與成長有關。年輕時，我比較冷酷，加上我自己又不是讀藝術、設計，我讀的是電子工程，對於表達自己沒有一個想法，就算要表達，也會偏向於一些現象、數據、技術有關的東西，但慢慢年長，我開始發現自己有東西想表達，就算放一千條線在這，我也想擺放一個情感在內。比如說這個叫《花花世界》的作品，它是模擬一萬朵花，在一個世界地圖的池塘裡，那些花怎麼飄流而產生一個新的世界地圖；其實這講的就是人，因不同的原因，大家在不同的地方漂流，從而誕生一個問題——究竟哪裡是家？作品中，花的顏色是根據地圖而來，其實有少許反映我們的膚色，我們的膚色是不是很重要呢，到最後還不是混在一起？