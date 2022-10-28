沉浸於3個數碼藝術展，讓星辰大海、夢幻森林，暫時帶走生活的煩憂！

踏入秋意綿綿的十一月，午後的陽光也不再刺眼，急促的氣氛也在微風中放緩。編者不時會借藝術去調劑生活，而近期的藝術展有不少是數碼藝術，沉浸式的空間與光影的錯覺似乎更能暫時帶走煩憂！除了先前介紹過的「皮皮樂迪」大館展覽和Digital Art Fair Xperience，還有這三個數碼藝術展值得一探究竟！

ARTE M「永恆的自然」

沉浸式體驗空間仿如一個隨意門，讓人時而置身於花海之中，時而身處於極光世界，讓人暫時忘卻煩惱。近日，K11 HACC和韓國知名數碼創意公司d'strict的ARTE M合作，以「永恆的自然」為題，從沉浸式藝術美術館ARTE MUSEUM中，精選了多件不同自然元素與空間的作品，包括星辰大海裏的絢爛極光——BEACH Aurora、漫山遍野的山茶花——FLOWER Camellia、如阿凡達般夢幻的森林奇景——JUNGLE Glow和JUNGLE Tropic等，結合視覺、聽覺、嗅覺等感官，營造身臨其境的感覺。

ARTE M HONG KONG Info

日期：即日起至

時間：11:00am-7:00pm

地址：鰂魚涌英皇道728號K11 ATELIER King’s Road 2樓

星期一至五票價：成人$128 | 小童、學生、長者$98 | 3歲以下嬰兒免費

週末和公眾假期票價：成人$148 | 小童、學生、長者$108 | 3歲以下嬰兒免費

查詢：https://artem-hk.artemuseum.com/

「尋找足印．莫內」沉浸體驗展

印象派畫家莫內的作品，總給人一種歡愉的感覺，淡淡的色調散發著暖意，滿富溫柔的感覺。日前，西九文化區文化廣場帶來沉浸體驗展「尋找足印．莫內」，選取了約200幅莫內的畫作，將2D的畫作以光影形式呈現，影像從地面延伸至天花板，結合360度的燈光與原創音樂，在36分鐘的旅程裏，以莫奈的視覺，從巴黎到威尼斯、荷蘭到倫敦，甚或是諾曼底的海岸，感受他外出寫生，筆下畫中的光影變化。想更加身臨其中，可帶上專用VR眼鏡，走進莫奈位於吉維尼的故居，更加了解印象派藝術家的生活。

「尋找足印．莫內」沉浸體驗展

地址：西九文化區文化廣場

日期：即日起至2023年1月15日

開放時間：9:30am -10:30pm

購票網站：KKday https://bit.ly/3xaGxTC

票價：HKD 288／287／259／208

探索法式數碼文化「數碼十一月」

喜歡藝術的，相信對法國五月不會陌生，那麼，法國數碼藝術節你又了解多少？日前，法國法國駐香港及澳門領事館宣布即將舉辦第六屆「數碼十一月」（Novembre Numérique），與ARTAVERSE合作，聚焦於NFT與Metaverse；活動為期十日，將在中環當代藝術空間藝穗會的Artaverse Pop-Up Hub舉行。展覽由在巴黎成立的The NFT Factory策展，屆時將展出由三位創辦人挑選的15件藝術品，同時會舉辦不同主題的研討會，如「NFT是如何重新定義藝術」、「加密藝術博物館（MoCA）和The Sandbox Mega City沙盒巨型城市」等話題展開探討，有興趣不妨一探來自法國的數碼藝術，不知道會不會特別浪漫？

數碼十一月

日期：11月5日至13日

地點：藝穗會ARTAVERSE POP-UP HUB

查詢：La France à Hong-Kong



