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31/10/2022

TVB台慶劇《美麗戰場》：圓滿落幕卻令人回味！鍾家寶、劉佩玥、徐富貴角色劇情，有令你聯想起城中名人往事嗎？

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Text: Charlotte Tsui

　　TVB台慶劇《美麗戰場》上星期剛剛迎來了大結局，葉念琛沿用了自己拍電影經常使用的開放式結局，讓觀眾留下懸念。在電影中，運用開放式結局似乎讓觀眾多了想像空間，不過在電視劇中留有這空間，反而讓觀眾們覺得未交代到劇情，又或是留下續集的伏線。除了結局之外，這部劇集播出來，劇情都讓人充滿聯想，熟悉香港娛樂圈名人、明星和娛樂新聞的人就發現劇中角色及劇情懷疑有影射成分，例如嫁入豪門的女星鍾家寶（陳瀅飾）及娛記李靜兒（劉佩玥飾）與徐富貴（林盛斌飾）的戀情，角色身份和情節可有讓你聯想起當年某些娛樂新聞軼事？

 

鍾家寶受訪情節：靈感疑取自李嘉欣當年訪問？

 

　　《美麗戰場》其中一幕講述鍾家寶與一言Sir（陳山聰飾）一同接受黎芷珊的訪問，黎芷珊問到鍾家寶與一言Sir是否有不可告人的關係時，一言Sir十分氣憤並要求終止訪問。播出這一幕後，不少資深的電視觀眾馬上聯想起當年陳志雲訪問的李嘉欣的情境。

 

　　八卦的網民愈想愈多：鍾家寶與李嘉欣都是外表出眾的女藝人，碰巧兩人的英文名都是Michelle，而且都在自己事業巔峰的時期選擇嫁入豪門。拿出當年《志雲飯局》的訪問照片，發現有不少相似之處。除了都是接受訪問外，戲裏戲外的主角，於訪問中都是穿紅色外衣白色襯衫！李嘉欣在《志雲飯局》中罕有地談起與富商舊愛劉鑾雄的戀情，並談起自己被稱為第三者，最後因為對方太花心而分開。

 

TVB訪談及劇照截圖

 

　　若鍾家寶的藍本真的是李嘉欣，那方力申飾演的龐振宇會否是以富豪許晋亨為藍本？曾有花邊新聞指許晋亨為了娶李嘉欣，原本他繼承的420億委託給了信託基金，每個月只能拿到200萬，與《美麗戰場》劇情也有點點巧合之處。

 

 

下一頁：劉佩玥林盛斌感情線似邊個？

 

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