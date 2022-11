為何性騷擾如此普遍，但又難以揭發？電影《She Said》揭荷里活性醜聞，追溯#MeToo的起源

Who is Harvey Weinstein?

電影改編自真實事件,背景取自荷里活娛樂圈中的性騷擾事件,講述《紐約時報》調查記者Megan Twohey 和 Jodi Kantor針對大名鼎鼎的金牌電影監製Harvey Weinstein的性醜聞展開調查,經過多月的不懈查訪與談話,最後於2017年發表了一篇轟動整個荷里活及美國的報道,後來還出了一本書——《SHE SAID:Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement》,並引發後期的#MeToo運動。