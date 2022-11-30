從炙手可熱巨星淪為階下囚：吳亦凡被判囚13年！這件事情能為娛樂圈帶來警惕、鼓勵受害女星站出來嗎？

去年娛樂圈其中一單震撼新聞——吳亦凡被網紅爆出多項罪名被捕，包括「酒桌選妃」多人淫亂派對、灌酒強姦及引誘未成年少女發生性行為等。近日，終於迎來審判結果。北京朝陽法院一審判決以強姦罪與聚眾淫亂罪，數罪併罰，判有期徒刑13年，附加驅逐出境。此外，吳亦凡還涉及偷逃稅款，被追繳併罰款共6億元人民幣（約6.5億港元）。

Readmore：

內地偶像吳亦凡被捕！早前被指利用「明星夢」騙女生上床？如何拆穿頂級渣男的甜言騙局？

從天堂掉進地獄

對於這個刑罰，不少網民都有疑問：是先驅逐出境，還是服刑完才驅逐出境？有份指控吳亦凡的都美竹在微博上回答是後者，看來吳亦凡這次難逃坐監的命運了。吳亦凡曾經在韓國以男團「EXO」出道，回到內地後憑著出眾樣貌贏得極高人氣，曾擔任《中國有嘻哈》明星製作人，火速成為內地一線男星，更成為多個奢侈品牌代言人，包括Louis Vuitton、Bvlgari、Porsche等等。一年前的他正在事業、地位的最高峰，想不到一年之後，他的命運竟相差那麼遠，事發後他被內地列為劣跡藝人將其所有作品下架，所有品牌也馬上割席。現在，更從巨星淪落到變階下囚，才32歲的吳亦凡要到45歲才能出獄……

在 Instagram 查看這則貼文 Galaxy Fanfan（@kriswu）分享的貼文

面對這個判決，被他灌酒性侵的都美竹在微博上寫道：「終於等到了。」之後還寫了「正義雖遲，但到。」不少網民都認同法官的判決，認為：「吳亦凡仗著自己夠紅為所欲為，以為能無事。」、「他活該！」，也有網民希望這次的判決有警惕作用，能讓娛樂圈的女性得到保障。官媒中國新聞網發表評論稱：「別在流量中喪失做人底線」，又稱吳亦凡「在粉絲的控評、資本的吹捧下迷失自我，喪失道德底線」。不過，依然有喜歡他的網民相信他是清白的，在他的Instagram為他打氣，「I believe in you」、「Stay Strong」、「我會等你的」。

下一頁：中國版「#MeToo」崛起？