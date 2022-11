從炙手可熱巨星淪為階下囚：吳亦凡被判囚13年！這件事情能為娛樂圈帶來警惕、鼓勵受害女星站出來嗎？

面對這個判決,被他灌酒性侵的都美竹在微博上寫道:「終於等到了。」之後還寫了「正義雖遲,但到。」不少網民都認同法官的判決,認為:「吳亦凡仗著自己夠紅為所欲為,以為能無事。」、「他活該!」,也有網民希望這次的判決有警惕作用,能讓娛樂圈的女性得到保障。官媒中國新聞網發表評論稱:「別在流量中喪失做人底線」,又稱吳亦凡「在粉絲的控評、資本的吹捧下迷失自我,喪失道德底線」。不過,依然有喜歡他的網民相信他是清白的,在他的Instagram為他打氣,「I believe in you」、「Stay Strong」、「我會等你的」。

