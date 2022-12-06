2022聖誕電影推介：6套精彩戲院上映 + 線上電影，各大平台都有選擇！劇情、愛情、Marvel都流露著聖誕歡聲笑語

早兩年困在家過聖誕節，編者只能為大家蒐羅線上電影，為居家派對增加聖誕氣氛。最近，身邊朋友紛紛衝出香港或者頻頻外出約朋友聚會，口罩再也不能阻擋香港撥開陰霾、盡情玩樂的心。在後疫情時期，玩樂選擇似乎比以往多，就像看電影，可以選擇外出到戲院看戲、吃飯，也能在家瀏覽多個線上頻道。這個聖誕無論你喜歡街外的熱鬧氣氛，還是一家人樂也融融，都有合適的電影選擇。還在為聖誕檔期計畫行程？不妨看看這6套精彩電影推薦！



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#1 上映電影 ｜《殺神夜》（Voilent Night）



聖誕電影一定溫韾、歡樂？想找另類聖誕電影的話，不妨看看12月1日起在各大院線上映的《殺神夜》。聖誕老人不一定是人們幻想中慈祥、笑容滿面的老爺爺，他也可能是身手敏捷、暴力的殺神！



故事講述一班僱傭兵在聖誕夜入侵有錢人家大宅，並將家中所有人禁錮為人質。不過，這班壞人忘記了在此普天同慶大日子中，還有一個人來訪——聖誕老人。 由《怪奇物語》David Harbour主演另類聖誕老人，在節日出手拯救小朋友，以聖誕名義警惡懲奸！







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