M+戲院冬季節目：「草間彌生：無限宇宙」探索女王的世界、4K回顧香港經典電影《無間道》

M+開幕一周年時，迎來了草間彌生的回顧展，吸引不少人參觀。除了展覽以外，M+戲院日前釋出一系列冬季節目，為節假日增添多一個選擇。今次精選的放映活動中，先以草間彌生打頭炮，推出一部紀錄片及一系列短片，呼應M+的特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」。除了以往以藝術及建築為主題的電影及紀錄片外，今次也有經典電影《無間道》的4K版本，甚至邀請導演及編劇現場解說，另外還有新電影《鯨》、《給十九歲的我》讓人先睹為快！

精選#1 探索草間彌生的世界

「草間彌生：無限宇宙」、「草間彌生60年代的紐約圈子」、「草間彌生80年代的東京圈子」

「草間彌生：無限宇宙」節目可以說與特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」相呼應，節目透過紀錄片及一系列短片追溯藝術家的一生，透過其成長及創作過程，剖析她如何成為當代著名的藝術家。節日由紀錄片《點止草間彌生》（2018）拉開帷幕，追溯藝術家的成長歷程，包括自小在日本鄉郊的生活，以及隨後到美洲及亞洲創作之路。其次，還有一系列短片，如「草間彌生60年代的紐約圈子」、「草間彌生80年代的東京圈子」、「神奇生物宇宙」等，透過草間彌生的創作方式、視覺等元素，了解過去到現在，草間彌生的藝術發展路程，甚至一眾女性藝術家，在60年代是如何打破傳統和社會界限。

2023年1月 1日 | 14:30 | 點止草間彌生

2023年1月 6日 | 20:00 | 草間彌生80年代的東京圈子

2023年1月 7日 | 15:30 | 神奇生物宇宙

2023年1月12日 | 20:00 | 草間彌生60年代的紐約圈子 | 映後談講者：學者吉本綠博士（視像連線）及M+策展人貝若蘭

2023年1月13日 | 20:00 | 點止草間彌生

2023年1月18日 | 20:30 | 銀幕圖案

2023年2月 3日 | 20:00 | 點止草間彌生

2023年2月 8日 | 19:30 | 草間彌生60年代的紐約圈子

先睹為快的電影及紀錄片《鯨》和《給十九歲的我》

M+戲院今次還有兩部新戲上映，分別是美國劇情片《鯨》，以及本地紀錄片《給十九歲的我》。電影《鯨》改編自森姆亨達的同名舞台劇，講述一位體重272公斤的中年男士查理的故事。查理曾經為了同性情人而拋棄家人，後因情人過身，開始暴飲暴食；後來，他備受癡肥及各種身體毛病影響，所以足不出戶，將自己困於家中，以網上教英文為生。後來，有一位傳教士誤撞入他的家中，促使他直面自己的悲痛，並且開始嘗試與女兒修補破裂的關係……

《鯨》放映時間

1月1日 | 20:00

1月7日 | 17:30

1月18日 | 20:00

1月20日 | 20:00

1月21日 | 17:00

1月24日 | 15:00

1月27日 | 20:00

2月2日 | 20:00

《給十九歲的我》由張婉婷執導、黃慧監製，是繼《英華女兒的故事》後，第三度合作為母校拍攝紀錄片。作品醞釀十年之久，今次，她將鏡頭對著母校的一群女學生，追蹤及紀錄她們從半山到九龍半島的成長歷程，包括在香港動盪時期成長的苦與樂。

* 1月7日的放映設映後談，講者為導演張婉婷及M+香港電影及媒體策展人李焯桃（以廣東話進行）。

《給十九歲的我》放映時間

1月1日 | 16:30

1月5日 | 20:00

1月7日 | 14:30 | 映後談講者：導演張婉婷及M+策展人李焯桃

1月11日 | 20:00

1月19日 | 19:30

1月21日 | 14:00

經典回顧：「無間道：經典解構」

談及香港電影，不知你腦海中會浮現哪部電影呢？由吳宇森執導的《無間道》相信是不少人心目中的經典，就算不太記得整個故事發展，但總有一些情節刻在腦中。今次，M+戲院將以馬拉松形式，連續放映屢獲殊榮的《無間道》三部曲的原裝35毫米版本：《無間道》（2002）、《無間道II》（2003）和《無間道III終極無間》（2003）。與此同時，還有會播映兩部相關的外國電影——馬田史高西斯改編《無間道》的《無間道風雲》（2006），以及吳宇森執導、引發《無間道》創作的《奪面雙雄》（1997）。讓《無間道》迷，一次欣賞及重溫這些經典場景。看完電影後，還有一系列座談會，邀請導演及編劇，以及多位著名影評人出席，解説電影的改編、數碼修復及創作過程！

《無間道》放映時間

2023年1月25日 | 14:30 | 無間道 放映格式：35毫米

2023年1月25日 | 17:00 無間道風雲

映後談講者：《無間道》編劇莊文強（待定）、影評人兼編劇林紀陶及M+策展人李焯桃

2023年1月28日 | 14:00 | 奪面雙雄

2023年1月28日 | 17:00 | 無間道 放映格式：DCP

映後談講者：導演麥兆輝及M+香港策展人李焯桃

2023年2月11日 | 14:00 | 無間道三部曲馬拉松 | 中段設兩節映後談

2023年2月26日 | 14:00 | 奪面雙雄

2023年2月26日 | 16:45 | 無間道 放映格式：DCP

2023年2月26日 | 19:30 | 無間道風雲

查詢：M+戲院