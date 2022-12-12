親手為家居增添芳香節日氣息！專業花藝師YouTube教學推薦： DIY迷你聖誕樹、手綁花環無難度！另類鮮花聖誕樹、手扎花，作為聖誕禮物最適合

一眨眼就來到12月中，相信大家在（陪伴侶）熬夜觀看世界盃的同時，也開始準備過聖誕節。今年聖誕節踏正周末，造就4天長假期；多了時間跟親友聚會，大家不妨也多花點心思在家居聖誕擺設裝飾！香港一向擁有「土地問題」，不是人人家中都有充足位置擺放大型聖誕樹，過節之後就棄置亦不太環保，小型聖誕樹、聖誕手綁花圈就成了不少年輕人近年聖誕心水擺設。除了在坊間購買現成的，其實DIY也是不錯的選擇。

為你推介以下的教學影片，編者特別鍾愛WU NI YEN吳妮晏的YouTube Channel，當中「小雛菊花藝學校」有多套影集，包攬不同種類的花藝製作，主持人以詳細而又深入淺出的方法教大家做手作，解說清楚詳細，即使新手都易跟、做到，加上自己個人創意，花點時間，就能創作出具個人風格的作品，為居家空間增添聖誕節氛圍！此外，「喜歡生活乾燥花店」、「花裡FORI Flower」、「我老公叫我不要當YouTuber」等頻道都有不少花藝製作影片，看看大家喜風哪一種風格！

DIY迷你聖誕樹教學

想在家中放一棵迷你聖誕樹，當然可以先購買真聖誕樹，然後再利用各款小吊飾、燈串或飾品作裝飾，其實也可嘗試DIY一棵「聖誕樹」出來。不論是諾貝松或松果做出來的聖誕樹，所採用的花材及佈置材料都比較少，較容易在坊間買到之餘，大家也可因應家居空間創作適當大小的作品，只需要跟住花藝師的簡單步驟，就能創作出滿意的藝術品了。

迷你聖誕樹教學





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