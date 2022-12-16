Netflix《哈利王子與梅根》：現代王子與王妃親身說故事！紀錄片能為他們洗白嗎？

梅根是誰？你可能會回答美國演員、英國王妃、哈利王子的妻子、一個有野心的女人、企圖「對抗」英國皇室的人……這些都是從傳媒口中得知的形象……真正的梅根，真的是媒體所報道般充滿機心、一心想踩著皇室名銜出名的人嗎？

在紀錄片的開頭，梅根被問到「為甚麼想拍攝這個紀錄片？」，她回答道：「我們長期不被人了解，有這個機會向世界展示真正的自己很不錯。在這6年間有多少書寫了我們的故事，但作者我們根本不認識，從我們口中直接了解我們的故事不是更合理嗎？」因外界對哈利與梅根的負面評價，相信不少人都懷著懷疑的態度，這真的是紀錄片嗎？還是由梅根自編自導的傳記呢？即使如此，編者覺得還是很值得去聽聽哈利與梅根立場的故事！紀錄片播出了，兩人除了自己解畫，還請來親朋好友及舊影片為觀眾帶來最親身的資料，一起來了解現代王子與王妃的故事吧！

#1 誰是梅根？

梅根成為王妃之前，很多人都知道她曾出演美劇《金裝律師》。梅根在紀錄片中提到，英國人對美國演員存在刻板印象，例如虛有其表、膚淺等等。其實梅根在求學時期並不漂亮，反而是聰慧的學霸類型，自小便關心平權問題，即使在成為演員後，她依然積極地參與維權運動。紀錄片中展示出她11歲時拍攝的影片，年紀小小的她因為洗潔精廣告針對女性，她認為洗碗不應該指定由女性負責。因此她致信給該洗潔精公司，請求公司將「女人」二字改為「人們」，而該公司真的改了，對一個小學生來說已經十分了不起！

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成為演員後，她依然沒有忘記兒時的夢想，她依然致力於公益及平權運動。所以她的公益事業並不是成為王妃之後才開始的工作，而是她人生中的追求。她仍擔任演員時，就不時飛去非洲做義工，還積極參加許多平權活動，多次為女性權益演講。遇上哈利後，這變成兩人一同致力參與的興趣，雖然哈利自己從小便參與不少公益活動，不過他認為認識梅根後讓他更深層地了解到這項任務。

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