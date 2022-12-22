皇室用梅根做「祭品」，她曾想過輕生？Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》第二輯講述離開皇室的原因！看罷，你會站在哪一方？

剛剛看完《哈利王子與梅根》前三集沒多久，趁話題仍然火熱，Netflix馬上釋出之後的三集，而內容比起第一集更爆！第一輯哈利與梅根將矛頭指向英國媒體，並沒有提起皇室成員在兩人離開所扮演的角色。當編輯以為兩人終究不敢得罪皇室，怎知就在這三集中大數皇室成員的手段，梅根甚至為此想過輕生！讓我們繼續看看這對落難王子與王妃的故事吧！

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Netflix《哈利王子與梅根》：現代王子與王妃親身說故事！紀錄片能為他們洗白嗎？

被皇室成員出賣、梅根成為供奉媒體的「祭品」？

梅根進入皇室的開初是蜜月期，作為皇室中第一位外國人、第一位黑人，她獲得極高的民望，不少民眾都希望她能為傳統的皇室帶來點點改變。梅根和哈利極高的民望，甚至蓋過了威廉王子與凱特王妃。影片中提到，當某個皇室成員，特別是加入皇室的外來者聲望過高，皇室內部便會感受到威脅，因為皇室的名望將會影響皇室個人的慈善事業、基金會的營收。在他們眼中梅根這樣的皇室新抱，只能作為哈利身邊的陪襯。

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紀錄片再次將梅根的情況與戴安娜王妃做對比，因為戴安娜王妃當年都遇上相同問題，她在訪問中說道：「自己的人氣比查理斯更高，這讓驕傲的查理斯感到失落。」戴安娜說自己從不會因為高人氣而感到高興，因為隨之而來的，是他人的妒忌和皇室內複雜的情形。難道皇室從未進步過、在幾十年後梅根也遇上了相同的待遇？

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哈利在紀錄片中說道，他看了這個遊戲30年，他知道這是骯髒的遊戲。哈利說：「皇室會奉承媒體、洩露內情、甚至互相栽贓。」當梅根的人氣登上頂端，皇室人員便向英國小報放出梅根的負面新聞，從對英女王不敬、梅根耍大牌、與凱特關係差等等。當事情愈演愈烈，皇室成員甚至將梅根作為供奉媒體的「祭品」。影片提及，當某個皇室成員將被登出負面消息時，他們便會用梅根的負面新聞與小報交換，以保護自己的名聲！而梅根則成為這場遊戲中的受害者。

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