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30/12/2022

2022年這些熱門劇集的歌曲，有沒有成為你Playlist上的循環單曲？

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Text: Helena Hau Photo: 官方圖片


　　音樂總能勾起心底出的回憶，動人的劇情也總能將你帶入其中，而兩者加起來，往往就能讓你記住特別的一幕。作為劇迷的你，不知今年又有多少部劇打動到你？多少首來自劇中的歌留下深刻記憶？

 

#1〈First Love〉by宇多田光

 

 

　　不得不說，自日劇《First Love 初戀》在Netflix上畫後，天后宇多田光的多首經典歌曲再次出現Playlist中，如〈First Love〉、〈初戀〉、〈Automatic〉等，其中要數〈First Love〉最為上腦。輕輕的旋律、淡淡的憂愁，歌詞「You are always gonna be my love / いつか誰かとまた恋に落ちても / I'll remember to love / You taught me how」，傾訴初戀時酸酸甜甜，愛而不得的苦澀滋味。


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