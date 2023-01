Hot Art News：Masterpiece London停辦、首屆Art SG於新加坡開幕、蒙娜麗莎被盜？表現最好的3位美國藝術家

Masterpiece London 2023藝博會停辦



原定於6月28日至7月5日舉行的舉辦Masterpiece London於日前釋出將停辦今年展會,首屆Masterpiece London於2010年舉辦,藝博會涵蓋古典大師作品、古董、設計、珠寶、當代藝術等,在2017年時,被MCH集團收購(與Art Basel同一個集團),至今已舉辦12年之久。根據官方網站的資訊,今次停辦的原因是因為成本上漲,以及國際參展商的數量下跌,故作停辦決定。早前,DIVA Channel藝術投資節目ArtInvest都有提及,英國脫歐後,藝術市場的一些變化和後遺症,而最直接的影響就是關稅問題,這導致買賣藝術品時,成本上升等等,當然,影響藝博會停辦的原因可以有很多,脫歐或許只是一個適應期,至於是否永久停辦,暫不得而知,讓我們拭目而待。



第一屆Art SG於新加坡開幕



另一邊廂,首屆「ART SG 新加坡國際藝術博覽會」在幾經波折後,終於在新加坡開幕,展期由1月12日至15日,假新加坡的Marina Bay Sands會議及展覽中心舉行。藝博會的參展畫廊超過150多間,相當於Art Cental和台北當代Taipei Dangdai的規模,是目前東南亞最大的展會。Art SG原本在2018年已經宣布舉辦藝博會,先因當時Art Basel的母公司MCH Group等支持者的退出,後因疫情,展覽一拖至今。2022年,MCH Group再次宣布加入,收購Art SG 15%的股份。繼香港的Art Basel、台北的台北當代Taipei Dangdai、韓國的Frieze Seoul藝術展後,作為亞洲四小龍之一的新加坡,在藝術市場方面,又怎會坐以待斃!



The Mona Lisa is gone?



一傳十,十傳百……傳言就是這樣傳出來的。日前,TikTok流出一則關於蒙娜麗莎Mona Lisa被盜的帖文,帖文像病毒般散播,僅僅四天,已經有超過900萬次播放,以及190萬用戶點讚。帖文由一位叫@narvanator的用戶發出,原文是:「POV: your in Paris when the Mona Lisa has been stolen.」在經過上述4天的發酵後,該用戶聲稱自己去了羅浮宮,並再次發出帖文,「She’s gone,” he said. “The Mona Lisa is gone. We spoke to the staff there, and they can’t say anything. 」不過事實是,蒙娜麗莎Mona Lisa仍然安好的躺在羅浮宮,並沒有消失。不過關於蒙娜麗莎被盜一事,早在1911年發生過一次,被一名叫Vincenzo Peruggia的意大利雜工連同兩個人,將畫作帶回意大利,並嘗試帶到佛羅倫薩售賣,結果當然偷雞不著蝕把米,被判監禁6個月。



2022表現最好的3位美國藝術家



2022年,巴塞爾藝術展(Art Basel)與瑞銀集團(UBS)聯合發布《2022環球收藏調查報告》,報告中顯示藝術市場在過去一年都十分活躍,不管是線上線下的展覽,還是二級市場,如拍賣行的成交等,都迎來超前的成績。在眾多藝術家的作品中,和大家分享頭3位表現最好的美國藝術家。



#3 Mark Rothko | 1903 – 1970



美國當代抽象表現藝術家Mark Rothko也是不少藏家的心頭好,畫作以幾何色塊見聞。Mark Rothko早期的畫作走現實主義路線,也試過表現主義,到了後期,才完全脫離寫實的風格,逐漸走向抽象。去年,他也有不少作品成交,當中包括麥克羅威收藏的一幅《第七號》(No.7),以4,800萬美元落槌,折合港元大概3億7千幾,加上其他作品,Mark Rothko的總成交達美元(198.299.566 USD.),約15億4千多港元。



#Top 2:Jean-Michel Basquiat |1960 – 1988



常去拍賣會看預展的你,相信對Basquiat也不會陌生。Basquiat同樣作為戰後藝術家,但卻曇花一現,於27歲時,已經離世。他的作品以街頭、塗鴉、反叛為主,同樣是去年5月。他的一幅作品《無題》在紐約富藝斯(Phillips)拍出8,500萬美元,約6.67億港元的價錢,加上其他畫作,總成交達2億1千多萬美元(212 ,442,427 USD),約16億5千多萬港元。



#Top 1:Andy Warhol | 1928 – 1987



波普藝術的代表Andy Warhol作為美國戰後及當代藝術家,可說是拍賣行的常客。幾乎大小拍賣都會有他的身影。去年,一幅《槍擊瑪麗蓮》(Shot Sage Blue Marilyn,)於5月在佳士得拍賣,最終以1.95億美元,約15億港元的天價拍出。單是這個成交,已經讓Andy Warhol的成績超前其他藝術家。算上其他,Andy Warhol在2022年的總成交達5億7千多美元(570,207,409 USD),折合港元約44億。