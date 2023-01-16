山下智久終於回歸！全裸拍攝《今際之國的闖關者2》，肌肉線條讓女生們尖叫！

很久沒有在日劇中看見山下智久了。今次，他重回日劇，在Netflix熱播劇中《今際之國的闖關者2》飾演其中一名參賽者，不止帶回不老的偶像顏值，還全程裸體出鏡，讓不少女都面紅尖叫！



《今際之國的闖關者》第一季特別的劇情構思及緊張緊湊的死亡遊戲，為劇集贏得不少粉絲。劇集的好口碑，加上山下智久全裸上陣，兩年後拍攝的第二季更引來更高收視，榮登「Netflix Top10 全球非英語影集」排行榜第一名！



偶像般顏值下

藏著職業運動選手般的好身材



《今際之國的闖關者》剛推出預告片時，粉絲們驚喜地看到山下智久的身影。他在劇中飾演第一場遊戲中的大Boss——「梅花K」的守關者「久間欣治」，他是個喜歡裸體、嚮往自由的樂隊主場，他的團隊精神帶著樂隊成員們闖過重重難關，更向主角傳達了極有深度的訊息。山下智久以往總是扮演愛情劇中的暖男，但這次這個有故事、有深度的角色，展示了他演技的多樣性。

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演技之外，最讓人重視的是他毫不吝嗇展示的身軀，從頭到尾裸體上陣，身材好得如健身教練般，連極難練到子彈肌都有，可見為了演戲山下智久付出不少努力及意志力。連一同拍攝的山崎賢人之前接受日媒報道時，都說山下智久在拍攝現場基本上都光著身體，親眼目擊本尊的裸體，自己就如小粉絲般感到震驚。

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這並不是山下智久第一次為拍戲而練肌肉，他早在2011年就為了拍攝電影《鐵拳浪子》瘋狂健身，除了請職業拳擊教練協助鍛鍊，更嚴格跟隨職業拳手的飲食菜單，練到體脂率只有 5% 的終極身材！至此，他也繼續保持著一副好身材！為了這次的拍攝，他重回嚴格的訓練及飲食，更曾試過一天到訪三間健身室健身！



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