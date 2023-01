哈里王子著作《Spare》：當兵殺死25人、凱特與梅根吵架、查理斯出賣兒子？著作揭露皇室秘密，誰是誰非？

這邊廂著作賣個滿堂紅,不過同時哈里的支持率卻創新低,他在書中大爆自己當兵時殺人、17歲獻出第一次等極度私隱的事情,還拉家人落水,揭露皇室家庭成員的秘密!有英國書店幽默地將這本書放於《How to Kill Your Family》旁邊,隱喻哈里讓英國王室蒙羞。姑勿論你站在哈里還是皇室一邊,書中5個熱門話題都值得看!

