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14/02/2023

2023愛情運塔羅占卜Part 2！哪個星座今年可能結婚／求婚？哪些星座有感情危機？哪個星座會脫單成功？塔羅師美子剖析！

#愛情 #結婚 #星座 #分手 #情人 #情人節 #單身 #Art & Culture #復合 #關係 #塔羅 #占卜 #感情 #Love Philosophy #伴侶 #金牛座 #處女座 #天秤座 #人馬座 #獅子座 #山羊座 #愛情運 #情人節2023
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　　上集2023愛情運塔羅占卜，分享了幾個戀愛重要課題的結果，不知道大家有沒有上榜？大家心中的愛情疑問，又豈止過得甜蜜與否，今集塔羅師美子繼續分享2023十二星座愛情運！哪個星座大機會結婚？哪個星座有感情危機、易有第三者？一齊睇！

 

 

Readmore：

2023愛情運塔羅占卜Part 1：哪些星座今年過最甜蜜？邊個最大機會與前度復合？塔羅師美子剖析！

 

 

塔羅師美子

Facebook：Meipaper 身心靈塔羅師美子

Instgram：@meipaper.meipaper

 　　身心靈塔羅師美子擁有多年的塔羅、能量療癒經驗，4年前開始全職做塔羅師並傳授教學，亦曾經在報紙雜誌撰寫塔羅占卜專欄，致力推動大眾身心靈發展。

 

 

下頁繼續睇詳盡星座運程預測！

 

 

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