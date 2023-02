人生走過七十載，拾起了甚麼？於回顧展「七拾」中，細聽馮永基在建築和藝術路上的對話

馮永基參與的建築項目逾70項,現場精選了24件作品作為展示,配上數個建築模型。作為建築師,他相信building less for more,就如他的退休之作——濕地公園,也靜靜地將建築藏於自然之下,只怕打擾了它的寧靜。他的設計除了考慮形態上與地方、城市之間的關係外,也注入了引人反思的空間。濕地公園不僅藏於自然之下,同時也取了鳥籠的形態,「鳥雀本就該自由自在的飛翔,但有時我們會將它們放到籠子裏養,所以濕地公園就反過來,我們站在籠子裏望向外面的大自然,看著鳥雀自由地飛翔。」

