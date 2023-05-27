笑看人生的背後，只因看透了世事的荒謬！馮永基：「活著的價值取決於怎麼選擇。」

「回顧展給我的感覺是，像坐了很多年的高速火車……一個站、一個站，停了又開，開了又停；到現在，我覺得快接近終點了，是時候下車了。」

「為甚麼是終點？也可以是下一個階段的轉變……」

「因為我不知道路軌有多長，也不知道人生的目標是不是要去到盡頭；既然如此，不如先下車。」

認識馮永基的，或許都知道他是一個停不下來的人。一周七天，如無意外，都會往工作室跑。近年，他將工作室搬至北帝廟附近，仍是他熟悉的灣仔，但更是他喜歡的地舖，一個藏於鬧市之中的幽幽一隅。「畫畫、開會、看書、見朋友、沉思……我住在郊區，寧靜的環境有思考的空間，但好像又少了一種衝勁，工作室感覺更專注，同時可以接觸到城市中的節拍。」他雖這樣說，但看到擺放在他工作室中心的那張乒乓球桌，就知道這也是他喜歡往工作室跑的主要原因。

平日九時半入睡的他，近來因忙於展覽，只見他半夜還在回信息，不過仍舊依晨光升起而睜開雙眼。訪問那天，天氣有點涼，雖沒有下雨，但也不見藍天。他坐在家中的書房，和我們分享一天的作息，談及喜歡呆在工作室的是因為能更專注之際，家裏那三隻毛孩便開心的叫著、衝了過來，只聽他哎呀了一聲，「百厭星搞亂檔！激死，過來過來，先玩玩！」

活著的價值取決於怎麼選擇





馮永基頂著一頭白髮，圓框眼鏡下，其實只有90度近視，他打趣地說：「戴眼鏡更顯藝術氣質。」他常笑言人生，以幽默打破平靜與尷尬的局面，他說話的地方，總能看見開懷一笑的畫面。記得5年前，第一次和他做訪問時，他送上了一本名為《誰把爛泥扶上壁》的自傳，書中記載了他的成長故事、求學的艱辛、打工時的無奈，以及人生路段種種轉捩……單是遇見死亡，已佔了兩章，但讀起來卻不感負擔，三言兩語間，總讓人莞爾一笑。

回望過去，他並非無感，播起那首The animal主唱的 <The House of the Rising Sun> 時，他表示求學時期的艱辛仍歷歷在目，隨之則眼泛淚光，或許能夠笑看人生的背後，也只因看透了世事的荒謬。「活著的價值取決於怎麼選擇，你問我看事物是否悲觀的，是的。但在悲觀中，也要用樂觀的態度面對，這是我的選擇。」





若要將他的人生一分為兩，那麼上半段，毫無置疑都獻給了建築，而下半段，則回歸藝術世界。2008年，他56歲，還差幾年便可退休了，可他偏偏在情人節那天，與工作了二十多年的建築署說再見。筆者常說他是一個浪漫主義者，他沒有反駁。家裏一隅的玻璃上，貼著一句話：「告別建築，重拾筆觸，相濡以沫，開心知足」，以概括他選擇退休的想法，同時作為提醒自己在人生旅途上，勿忘初心與知足常樂。

建築無疑佔了他人生大半，在籌備回顧展的過程中，他卻下意識將所有空間留給了藝術，只聽作為藝術顧問的又一山人在旁問道，「你的建築人生要怎麼展示？」他沉默不語，筆者不敢揣測他他當下腦裏在想甚麼，但相信建築於他而言，並非不重要，只是太習以為常了。

「 世人常説，千萬不要愛上你的工作，那會耗掉一輩子的光陰。不知是倒運，還是天意，我卻愛上我的工作 ——『建築』。三十五年來為社會大眾設計無數的公共建設，在令人疲憊不堪的工作擔子中，有幸仍能找到欣慰與樂趣，同時換來不少獎項、真摯友誼、甜蜜回憶及一頭白髮。

當我決心放下建築的長征旅程，改以水墨藝術作為延續追求。我的畫紙呎度，喜愛既長且窄，刻意破除傳統的比例，卻又在自設另一局限。當細心觀賞畫中縱橫的豪邁筆觸，會意識到畫家要利用構圖衝破自設的局限，衝出畫框以外的無際無邊。

我的構圖嚴謹而層次鮮明，注重虛實對比；畫面刻意留下大幅的空白，猶如建築語境所彰顯的中庭，既是一種視覺的層次，又或是心靈所依，讓「留白」給觀賞者自有無垠的獨白。

節錄於馮永基寫於二零一五年十一月的<放得下與放不下>

建築、藝術與人生的留白處／知所進退

2023年，馮永基以回顧展作為另一次人生的總結。以《七拾》為命題，所用之字為拾起的拾字，因為在七十年裏，他表示自己拾起很多很多東西，「我拾起了機會、我拾起了很多人情世故、我拾起了很多友情，而回顧展讓我在下車前，回看這麼多個站裏的點點滴滴。」在籌備的過程中，他總說沒多少香港藝術家能在有生之年能舉辦一個回顧展，因此他十分珍惜。

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去年，由馮永基主編的《你所不知的香港建築故事》出爐，這本籌備將近兩年的書籍記錄了50篇本地建築師的專訪，以人文的角度出發，而所聚焦的建築更不是世界名家的手筆，而是那些我們每天經過，卻習以為常、被忽略的建築設計。作為建築師，他希望做到優美的建築，「這個是所有建築師都應該履行的責任，但除了美學的責任，還有一個社會責任。」他參與的公共建築甚多，包括濕地公園、山頂公園、西貢海濱公園及視覺走廊、西九海濱、尖沙咀海濱長廊等等，因此也被人稱為公園建築師，但他從不介意。「公共建築最重要的是，如何令到社會和市民都得到一個好好欣賞建築的機會。欣賞的建築不一定是一個具體、立體的空間，也可以是一個無形的空間，甚至是大自然的空間。換句話說，我希望建築的規模小點、輕盈點，留多一些空間給社會、市民去享用。」

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《你所不知的香港建築故事》：在這個連記憶都變得零碎的時代，如何讓精神延續下去？

Building less for more 是他的建築信條，亦如他畫中的留白處，更是他人生中座右銘——知所進退。自他口說「告別建築，重拾筆觸」之際，他便以生於斯、長於斯的香港出發，畫下一幅又一幅的畫作，如《一起走過的日子》、《香港百里尋》、《三星灣》、《天地凡間》、《下有印塘》等，筆觸下擬似那山那水的景象夾雜了他所建構的烏托邦。待畫透了這座城市後，他將視角放在了一個更宏觀的位置上，「畫畫不僅僅是為了滿足自己，也帶來了一種信念。這個信念從喜愛自己的城市開始，隨著年紀增長，你會認識更多，當你對城市的熱愛已經表達了，你自然會從另一個角度去看，更廣闊的世界，希望透過作品追求一些價值觀。」

「還有東西想拾起嗎？」

「這麼多年積累了一些設計，這些設計其實今天還未完成，還有很多期望。」聽到這裏，筆者並不意外，相視而笑之下，不忍打斷他，「我希望將西貢海旁再改善。」

近年，不難發現香港的郊區逐漸進入大眾眼簾，包括鹽田梓、荔枝窩村等，「香港有這麼多離島，有歷史、風土民情、又有居民，令到島嶼不是孤獨的。而島與島之間又可以用船接駁，再配合藝術如何融入社區，從西貢市內延伸至海，帶到離島，帶到本來大家覺得沒甚麼活動的地方，慢慢的，我們就可以擁有香港版的瀨戶內海藝術祭。」只見馮永基說得眉飛色舞，「我希望自己扮演這個角色，所以退休之後，也沒有完全退下，因為我還有些使命，希望藝術除了在藝術區內發生，還希望能延伸到郊野。」

聽著聽著，忽然想起他那句，「我相信在一個喜愛的生命裏，你一定不會停下。」我們從家裏聊到工作室，看著兵乓球桌旁那顆小而輕的乒乓球，當下只覺得毫無殺傷力，但背後卻充滿智慧。敏捷的反應和拿捏到位的節奏，在一來一回之間，就如他於建築和藝術之間的對話，又如他的含蓄而又低調的性格，在高高低低中，走過世間繁華與喧囂，在苦中覓得一點甜，回歸平淡之際，又找到了新的火花。