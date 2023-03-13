奧斯卡2023話題電影：《奇異女俠玩救宇宙》、《鯨》！楊紫瓊封史上首位亞裔影后、Brendan Fraser走出陰霾成影帝、關繼威逐夢故事超感動

第95屆奧斯卡頒獎禮完滿落幕，今屆頒獎禮沒有如上年Will Smith打人般的超話題亮點，但得獎電影和影帝影后同樣是話題十足。今年楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》可說是成為全場大贏家，橫掃7大獎項；而Brendan Fraser的回歸作《鯨》亦使他首奪影帝。這些奪獎的大熱電影，你看過沒有？未看？快趁趁熱鬧！

今屆奧斯卡大贏家—《奇異女俠玩救宇宙》

《奇異女俠玩救宇宙》絕對是今年奧斯卡的大贏家，電影總共橫掃7大獎項，包括最佳電影、最佳女主角、最佳女配角、最佳男配角、最佳原創劇本、最佳導演、以及最佳剪接。故事講述由楊紫瓊飾演的中年大媽秀蓮在面臨家庭事業兩崩潰之際，發現自己是最有機會拯救世界的英雄，集科幻和搞笑元素於一身。

電影劇情笑中帶淚，自上映已是話題不絕，戲中亞裔演員楊紫瓊和關繼威更憑電影分別奪得影后和最佳男配角獎項，除了是對劇組的肯定，更是為不少追求荷里活夢想的亞裔演員和工作人員打下了強心針。

影帝、劇情、化妝、髮型都值得睇！—《鯨》

同樣以家庭為主軸的，還有Brendan Fraser主演的《鯨》。電影由《黑天鵝》導演 Darren Aronofsky執導，講述由Brendan Fraser主演的查理在中年出櫃後拋棄妻女，與情人共同生活，可惜情人卻自殺過世。查理自此開始暴食而變成癡肥，自此足不出戶，以在網上教授英語為生。日子久了，一名傳教士間接使他面對自身傷痛，並嘗試與女兒修補關係……

曾一度經歷事業低潮的Brendan Fraser憑《鯨》獲封影帝，同時劇組為其設計的「大肥佬」造型亦獲肯定，使電影同時獲頒最佳化妝及髮型設計獎項。

首次入圍即奪4獎！—《西線無戰事》

如果說《奇異女俠玩救宇宙》為最大贏家，那麼《西線無戰事》便是第二位了。《西線無戰事》在今屆奧斯卡一共獲得4個獎項，分別是最佳國際電影、最佳攝影、最佳原創音樂和最佳美術設計。值得一提的是，《西線無戰事》是本屆唯一入圍最佳電影的外語電影，成績相當不錯。

這部德國戰爭片改編自德國作家Erich Maria Remarque於1929年出版的同名小說，故事講述幾名年輕人抱著理想參加第一次世界大戰，在戰場上被殘酷場面所震撼，漸漸破滅他們想成為英雄的理想。導演Edward Berger首次入圍奧斯卡便獲得4大獎項，在台上更特別答謝男主角Felix Kammerer，指他在這部「處女作」的演出十分優秀。

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